Festival des mini-entreprises à Corte : "développer le savoir-faire" des jeunes corses

« Développer le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre », telle est la fonction première du festival des minis-entreprises. Organisée jeudi 23 mai par l’association Entreprendre pour apprendre Corsica, la compétition qui vise à récompenser les meilleures idées de créations de « vraies » mini-entreprises par des jeunes s’est déroulée cette année à Corte. « Cette 10e édition, c’est quasiment 400 jeunes, une vingtaine de projets, une cinquantaine d’encadrants. Ce sont des centaines [d'enfants, d’adolescents et de jeunes adultes] qui ont travaillé durant une à deux années, sur un projet de mini-entreprise », précise Cindy Montoya, directrice régionale de la structure. Par le biais de la microentreprise, les jeunes corses, de 9 à 25 ans, ont alors l’occasion de « développer leurs talents, leur esprit d’entreprendre leur vie, leurs études… », souligne-t-elle, enthousiasmée par la volonté des participants. Sur place, « une énergie de bienveillance » entre les jeunes a été constatée. Et ce, malgré le cadre compétitif.



Le concours qui comprenait 22 projets au total s’est ainsi divisé en trois catégories : les 9 – 12 ans, les 13 – 15 ans et les 16 – 20 ans. Devant un jury, les candidats ont alors disposé de cinq minutes pour présenter leur création, avant d’être questionnés sur le même laps de temps. Les trois équipes - chacune composée de cinq personnes et de deux encadrants - ayant remporté le prix de la meilleure entreprise de l’année dans chacune des catégories poursuivront leur aventure le 6 juin prochain, à Paris, lors du festival national. À leurs côtés se trouveront les grands gagnants des 16 autres associations régionales, venues de divers territoires de l’hexagone.