Festival de Cannes : les films corses s’invitent sur la Croisette

Pour sa 77e édition, le Festival de Cannes comptera pas moins de trois longs métrages venus directement de Corse. Deux d’entre eux ont été sélectionnés dans le cadre de la Quinzaine des cinéastes, une sélection parallèle et indépendante du festival « qui a pour vocation de faire découvrir les écritures cinématographiques les plus singulières du cinéma contemporain ». Il s’agit de « Eat the night », de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, et « À son image » de Thierry de Peretti.





Dans la catégorie Un certain regard, compétition qui s’attèle à mettre en avant les talents émergents et les films originaux, a été sélectionné « Le royaume », réalisé par Julien Colonna, et co-écrit avec Jeanne Herry.



Afin de mettre en lumière le savoir-faire des réalisateurs, des techniciens et des comédiens insulaires, la Collectivité de Corse organise, jeudi 16 mai, à Cannes, une cérémonie en marge du Festival de Cannes. Selon Antonia Lucini, conseillère exécutive en charge de la culture, il s’agit d’ « une forme de reconnaissance vis-à-vis de leur talent, de leur travail ». « Ce qui nous intéresse, c’est de montrer que la Corse est une terre de culture, de création. Dans ‘Le royaume’ et ‘À son image’, les réalisateurs traitent de thèmes liés à l’histoire de la Corse, à des thématiques sociales, historiques, politiques qui ont traversé la société corse. C’est une manière de réinterroger cette histoire, parfois tourmentée et violente. Il y a un besoin de leur regard, pour dire des choses de la société corse », confie-t-elle.