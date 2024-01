Festival "Les Mycéliades" : La science-fiction s'empare de la médiathèque des Cannes et du cinéma Ellipse

Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque des Cannes et le cinéma L’Ellipse ont été choisis pour accueillir ce festival en Corse, proposant une programmation ambitieuse qui fusionne cinéma, littérature, écriture, création et numérique, avec l'ajout excitant de la réalité virtuelle.Ce partenariat étroit entre l’association Image en Bibliothèque et l’Agence Nationale du Développement du Cinéma en Régions a permis de concevoir une programmation captivante, offrant aux jeunes Ajacciens l'opportunité d'explorer des époques lointaines et des mondes inexplorés. La sélection de films comprend des classiques tels que « Harry Potter et le Prisonnier d’Askaban », « Un jour sans fin », et le mythique « Retour vers le futur », ainsi que des incontournables comme « Jurassik Park » et le manga envoûtant « Suzume ».Au-delà des projections cinématographiques, la médiathèque des Cannes propose des ateliers, des rencontres et des projections gratuites, tandis que le cinéma L’Ellipse offre des séances à tarif préférentiel, rendant l'événement accessible à un large public une occasion unique de plonger dans des univers fascinants, d'explorer la créativité débordante de la science-fiction et de susciter l'imagination des spectateurs.