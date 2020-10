Festival Arte Mare : quand les monstres s’exposent sous la griffe de Virginio Vona

Virginio Vona artiste-peintre et auteur de bande dessinée est né en 1969 à Rome. Sa passion pour le dessin l’amène à entreprendre des études dans une école de graphisme en communication dans sa ville natale. Il poursuit dans cette ville son apprentissage à l'école de bande dessinée Comics international et à l'Institut d’art San Giacomo où il apprend la technique du Trompe-l’œil.

Dans les années 90, il réalise 3 volumes de BD, Demon Story. En 2000, il s’installe à Paris. En 2004, il crée un personnage de bande dessinée nommé Fenice, qu’il a développé avec le scénariste Iah-hel, en publiant plusieurs albums dédiés à ce personnage. Il est référencé dans Art Price et apparait également dans le Larousse des peintres. En 2014, son travail artistique de bande dessinée entre officiellement au musée de la bande dessinée d'Angoulême.

En tant qu’artiste-peintre, il développe un style aux connotations violentes, expressionnistes, proche de la SF et expose dans plusieurs galeries. En 2020, une collaboration avec l'encyclopédie TRECCANI " Italie" le ramène au dessin pour la réalisation d'une bande dessinée et des illustrations de l’encyclopédie pour la jeunesse.





La thématique du festival sur les Monstres et les 100 ans du maestro Fellini se sont combinés à Bastia pour qu'il nous offre une galerie de portraits felliniens éclatants et princiers rendant hommage aux personnages du cinéaste, extravagants, difformes, proches de la commedia dell'arte. (A voir jusqu’à samedi)

A l’occasion de ce Festival Arte Mare, il a également effectué une performance sur toile en live, dans la salle des congrès du Théâtre Municipal. Une projection de son court métrage intitulé La phobie des androïdes a aussi été proposée à l'occasion.

Enfin, il a animé un atelier peinture au lycée Giocante.



Retour en images sur cette belle performance de l’artiste