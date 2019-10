Festival Arte Mare : Quand les bulles se filment !

Que ce soit sous l’angle contestataire, l’angle mémoriel ou celui du pur divertissement qu’il s’agisse d’être sarcastique les auteurs développent, au fil des ans une œuvre qui, consciemment ou non, s’inscrit dans l’histoire de l’île, son évolution, ses problèmes et ses angoisses.

C’est cette œuvre que "Corse de cases en bulles" entend explorer.

En remontant à ses origines, questionnant ses thématiques, allant à la rencontre des auteurs, interrogeant leurs visions, leurs idéaux et leurs travaux, ce film engage un dialogue entre la bande-dessinée corse et le milieu qui l’a vu s’épanouir ; un dialogue entre l’Art et le Réel.



CNI s’est entretenu avec David Olivesi