Festiv'Aleria antica 2024 : un festival de théâtre, danse et musique en trois étapes

Depuis janvier, les artistes de TeatrEuropa ont investi les classes des écoles primaires et collèges de Bastia, Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorubu, Corte, Aghione, Riventosa et Calvi. Ils ont collaboré avec les élèves pour créer des histoires, des textes et des scènes inspirés des mythes d’Atalante et d’Héraclès. Ce travail aboutira en mai à une restitution à Aleria, où lycéens des projets Erasmus de Porto Vecchio et Florence, ainsi que des équipes sportives, se joindront à la fête;



Été : Un festin pour tous

L’été promet d’être riche en émotions avec le Festival Tout Public. TeatrEuropa réserve une grande création théâtrale inspirée des mythes grecs et romains. Après le succès de Médée en 2022 et Dionysos en 2023, c’est Orphée et Eurydice qui envoûteront les spectateurs cette année. Trois représentations exclusives rythmeront la saison estivale, offrant une plongée dans l’univers des mythes.

Grande nouveauté de cette édition, un campus théâtral sera lancé début juillet. Pendant une semaine, le site archéologique se métamorphosera en école dédiée à la tragédie antique. Conférences, ateliers pratiques sur les chœurs, études de textes antiques, chants, musique et danse animeront ce campus. Un spectacle autour des masques dans le théâtre romain et un film sur l’antiquité clôtureront cette semaine immersive.











La troisième étape

En septembre, les Journées du Patrimoine mettront à l’honneur les instruments antiques avec un parcours inédit. TeatrEuropa proposera également un deuxième campus théâtral, cette fois axé sur la comédie. Les collégiens et lycéens auront l’opportunité de découvrir l’humour d’Aristophane, Plaute et Homère à travers des ateliers et des spectacles dédiés.