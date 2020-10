Festa di a Lingua Corsa cù U Svegliu Calvese

Lingua nostraQuist'annu avemu elaburatu un prugramma in giru à e piante è l'arte. Per dà a vulintà à tutti di scopre issu mondu quì, è di più in lingua corsa.Allora lampate vi à a scuperta di a natura è di u core balaninu.Pinsate à registrà vi inde i sfarenti attelli, per disgrazia e piazze sò limitate è e maschere sò ubligatorie.17 d'uttobre 10 à 12 oreSCUPERTA DI U TARRITORIUGirandulata in a cità di Calvi à ascuperta di i disegni d'Olivia Paroldinantu à e passate di donne.24 d'uttobre 10 à 12 oreSPASSIGHATA NANTU À U CHJASSUDI SANTA RESTITUTAIncù Stephanie Orsini, medicu, scupertadi e piante di u liturale di Lumiu. (10 piazze)25 d'uttobre 10 à 12 oreMANGHJÀ È AMPARÀ À APULVERIERAIncù Francesca Desideri,agricultrice è autrice, scupritee piante cumestibile è curative. (15 piazze)31 d'uttobre 10 à 16 oreIncù Cathy Astolfi, artista ceramista:e mani inde a tarra, create.MANEGHJÀ A TARRA IN BUNIFATU (10 piazze)7 di nuvembre 10 à 12 orePUETI IN ERBA À A PULVERIERACù Tittò Limongi pè i zitelli da 9 anni (8 piazze)16 ore : cù Olivier Ancey pè i maiò, amparatel'arte di a puesia (20 piazze)10 -12.30 ore & 14-17 oreATTELLU PAGHJELLEIncù A Filetta, cantate a puesia di enostre campagne ind'è l'uratoriuSant'Antone Abbate (15 piazze)