Fermeture temporaire de La Poste de Bastia Libecciu pour travaux

La Poste de Bastia Libecciu, située dans l'immeuble Le Mantinum à Lupino, sera fermée du vendredi 12 mai au mercredi 31 mai inclus en raison de travaux de rénovation. Cependant des mesures ont été mises en place pour garantir une continuité de services pendant cette période.



Les usagers pourront toujours effectuer le retrait de leurs instances, que ce soit des lettres ou des colis avisés, à la porte du quai latéral (parking) de la poste. Les horaires de retrait seront les suivants : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00.



Les conseillers bancaires, quant à eux, continueront d'assurer les rendez-vous normalement et resteront joignables par e-mail ou aux numéros habituels. Les services bancaires ne seront pas interrompus pendant la durée des travaux.



Pour toutes les autres opérations postales et bancaires, les clients pourront se rendre à proximité, à la Poste de Bastia Saint Nicolas. Celle-ci sera ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 et le samedi de 8h30 à 12h00.



Les services postaux et bancaires habituels seront disponibles à cette adresse pendant la période de fermeture de La Poste de Bastia Libecciu.



En outre, il est important de noter que le distributeur automatique de billets situé à La Poste de Bastia Libecciu sera approvisionné normalement, permettant aux clients d'accéder à leurs fonds sans interruption.



Dans un communiqué "la direction de La Poste s'excuse pour les éventuels désagréments causés par cette fermeture temporaire et remercie les clients de leur compréhension. Les travaux de rénovation visent à améliorer les installations et à offrir un meilleur service à l'avenir."



La Poste de Bastia Libecciu rouvrira ses portes le jeudi 1er juin 2023, prête à accueillir à nouveau ses clients.