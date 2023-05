Fermeture de la maternité de Maymard : la CGT manifeste devant la clinique

Prévu initialement pour novembre 2023, le regroupement des maternités de la clinique Maymard et du centre hospitalier de Bastia au sein des locaux de l’hôpital aura lieu ce 1er juin. Selon la CGT qui a organisé ce mardi un rassemblement devant la structure, seules 8 personnels sur les 15 que compte l'unité ont reçu des propositions de réembauche ou de replacement. Actuellement, 7 salariés ne disposeraient donc d'aucune solution. "Malgré la fermeture imminente de la maternité, 8 personnes n'ont pas encore été contactées par la direction", déclare Charles Casabianca, secrétaire général de la CGT Haute-Corse. "Il faut que la direction fasse le nécessaire pour recaser ces 8 personnels au sein de la structure. Nous espérons avoir un entretien avec le directeur et la DRH à laquelle nous avons remis un document qui exprimait nos doléances. Si rien n'est fait, on ne restera pas sans réagir", conclut le syndicaliste.





En vidéo : Charles Casabianca