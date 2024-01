Femu a Corsica veut faire de 2024 l'année de l'autonomie

Devant plusieurs centaines de militants rassemblés dans l'amphi Landry, à Corte pour l'assemblée générale du mouvement, Gilles Simeoni a prononcé un discours d'un peu moins d'une heure annonçant un "moment décisif pour 2024 qui doit nous permettre de concrétiser le statut d'autonomie globale." Le président de l'exécutif de Corse a également rappelé les arguments en faveur de l'autonomie qui doit permettre selon lui de "répondre aux attentes et aux urgences du quotidien. Je fais référence aux problématiques de transports, dérives mafieuses, santé, économiques... L'autonomie n'est pas une baguette magique mais elle doit nous donner les moyens de nous développer."



Pour François Martinetti, secrétaire général de Femu, ce nouveau statut "présente une opportunité à portée historique pour engager le peuple corse sur le chemin de la vie, de l’espoir et de l’émancipation. Elle ouvre la voie au règlement politique de la question corse qui permettra de solder un demi-siècle de conflits et d’inaugurer une nouvelle ère des relations entre la Corse et la République française, basées sur le respect et la reconnaissance mutuels."