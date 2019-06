Femu a Corsica : rassemblement au boulodrome de Lupinu

Ghjuvan-Felice Acquaviva, Sicretariu Naziunale, explique le sens de cette journée dans un communiqué"Dans le droit fil de son Cunsigliu Naziunale exceptionnel du 24 Mai dernier, suite à la guérilla inadmissible à laquelle se livre l'Etat en Corse dans nombre de dossiers essentiels au développement du pays, contre la majorité territoriale et le Président du Conseil Exécutif ;

Au lendemain d'élections européennes, dans un contexte général inquiétant, qui ont consacré la poussée d'EELV et de RPS dans laquelle notre parti a pris une part active, et qui ont permis d'élire François Alfonsi comme député européen dans un groupe Verts/ALE renforcé ;



A l'aune de la venue du Premier Ministre dans l'île qui entend "changer de méthode mais pas de cap" laissant entrevoir une incapacité chronique à chercher des points d'équilibre sur des thèmes impactant la vie quotidienne des corses (Autonomie législative, fiscale et réglementaire, foncier, fiscalité, logement social, autonomie énergétique, moyens pour l'intérieur, rapprochement de tous les prisonniers...) pour ne se concentrer que sur des "os à ronger" en décalage totale avec la demande majoritairement exprimée par les insulaires et la situation économique et sociale de l'île ;



Dans un contexte global et pré-électoral qui nécessite d'actualiser stratégiquement l'action politique démocratique de Femu a Corsica, du mouvement national, des forces de la société civile et de progrès pour avancer de manière irréversible, par la conjonction de l'initiative institutionnelle, l'investissement sur tous les terrains de la vie politique, culturelle, économique et sociale de l'île, et de l'action politique externe, vers une "autonomie de fait" porteuse de résultats et d'émancipation pour les corses ;



Femu a Corsica appelle les corses à un grand rassemblement le samedi 29 juin à partir de 17 heures à Bastia.

Ce moment fort sera l'occasion d'une analyse de la situation européenne, des rapports avec l'Etat, et de la société corse aujourd'hui.



Il sera l'occasion d'une redéfinition des orientations et propositions stratégiques de notre Parti pour répondre à l'Etat, fédérer le mouvement national et les forces de progrès, et accomplir, contre vents et marées, l'émancipation réelle de notre pays.