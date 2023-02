« Femmes méditerranéennes unies » : un nouveau collectif d’entraide et de partage en Corse

Nous avions déjà rencontré Soumia Chakroun voilà quelques années lors du téléthon 2017 à Bastia au sein de l’association « Solidarité Fraternité Citoyenneté ». Cette association étant désormais sur des rails avec notamment de nombreuses distributions de nourritures aux démunis et collaborations avec des associations caritatives, cette marocaine au grand cœur vient de fonder « Femmes Méditerranéennes unies » , une association féministe et antiraciste de partage et d'entraide.« Notre objectif est de mettre en place un collectif d’entraide et de partage afin d’aider à l’intégration des femmes issues de l’immigration et arrivant sur le sol corse, mettre fin aux barrières entre les peuples et les communautés, lutter contre le communautarisme et le séparatisme».Ce collectif comprend déjà une bonne dizaine de femmes de toutes nationalités : françaises, corses, espagnoles, italiennes, portugaises, algériennes, tunisiennes ou marocaines. Les champs d’actions sont nombreux et divers : aide administrative aux personnes en difficultés, visite de personnes isolées, malades dans les hôpitaux ou maison de repos, aides aux femmes de toutes cultures en difficulté et contribution à l’amélioration de leurs conditions de vie et au développement de leur autonomie personnelle, notamment en leur donnant accès au savoir.« Nous sommes là aussi pour promouvoir la vie éducative, sociale et culturelle des femmes issues de l’immigration en donnant l’accès à l’apprentissage de la lecture de leur langue maternelle et du français ainsi que la connaissance de leurs droits et surtout de leurs devoirs. On souhaite également organiser des rencontres entre femmes corses et méditerranéennes en mettant en place des cafés-rencontres, des ateliers culinaires, de couture, de bien-être, des pique-niques, des visites…. Des cafés-parents aussi afin de contribuer à l’harmonie familiale et établir une discussion et un lien en cas de difficultés familiales ».L’Association entend se positionner en tant que plateforme de rapprochement entre les différentes cultures méditerranéennes en faisant, par exemple, la promotion de l’histoire existante entre les différentes cultures, la promotion de l’artisanat des pays de Méditerranée via des rencontres et salons entre artisans corses et d’autres pays de méditerranée comme ce sera le cas le samedi 4 mars prochain à la salle polyvalente de Lupino à Bastia.Une grande après-midi de présentationAfin de faire connaitre au plus grand nombre l’existence de cette association, Soumia Chakroun organise le 4 mars de 15 à 20 heures, une journée découverte avec de nombreuses animations « en prévision aussi de la Journée Internationale des Droits des Femmes » souligne S. ChakrounAu programme de cette 1ère édition à laquelle participeront notamment le maire de Bastia Pierre Savelli et la Consule du Maroc Najoua El Berrak ?-Défilé de caftans de la célèbre styliste de renommée internationale Zohra Laamech- Remise de trophées à une quinzaine de femmes engagées- Tatouages au henné- Exposition artisanale- Animation musicale avec le duo corse Antoine et Cyril et le DJ marocain Mohaa.- Petite restauration sur placeA noter que le logo de l’association qui représente 3 femmes, blanche et de couleurs, se donnant la main, a été réalisée par l’illustratrice et graphiste Julie Bois.