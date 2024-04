« Femmes Méditerranéennes unies » : soutien aux jeunes musulmans durant le Ramadan

« Femmes Méditerranéennes unies est une association féministe et antiraciste de partage et d'entraide » explique sa créatrice Soumia Chakroun. « Notre objectif est de mettre en place un collectif d’entraide et de partage afin d’aider à l’intégration des femmes issues de l’immigration et arrivant sur le sol corse, mettre fin aux barrières entre les peuples et les communautés, lutter contre le communautarisme et le séparatisme. On intervient aussi pour promouvoir la vie éducative, sociale et culturelle des femmes issues de l’immigration en donnant l’accès à l’apprentissage de la lecture de leur langue maternelle et du français ainsi que la connaissance de leurs droits et surtout de leurs devoirs.

Pour unir toutes ses femmes on organise régulièrement des rencontres entre femmes corses et méditerranéennes en mettant en place des cafés-rencontres, des ateliers culinaires, de couture, de bien-être, des pique-niques, des visites….».







Durant cette dure période de Ramadan, le Collectif a mis au point un système de portage de repas à l’attention de jeunes musulmans, logés en foyer d’accueil, respectant leur religion. «En fait nous avons débuté les livraisons de repas chauds le 18 mars, tous les soirs à 18 heures » explique Soumia. Chakroun. « J’avoue que ça été pour nous autres femmes très fatigant mais tout le monde a participé, apportant chacune des spécialités algériennes, marocaines, portugaises, turques et autres nations. Jeudi on a fêté la fin du Ramadan, en célébrant l'Aïd-el Fitr autour d’un grand buffet ».