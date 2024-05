Felì : une tournée historique pour ses 35 ans de carrière

Douze albums ont vu le jour grâce à la collaboration de longue date avec son ami proche et regretté, Ghuvan'Terramu Rocchi, tout en incluant des contributions d'autres compositeurs, marquant ainsi l'évolution musicale de l'enfant de la Casinca. Cet artiste captivant, doté d'une présence scénique magnétique, a su créer pendant plus de 35 ans une atmosphère envoûtante, transportant son public dans un univers empreint de rêves et d'émotions. Felì a profondément marqué l'histoire de la musique corse grâce à un répertoire éclectique et des performances inoubliables, naviguant avec aisance entre ballades romantiques et chansons plus rythmées, touchant ainsi un large public sensible à la beauté des mots, à la profondeur vocale et à l'excellence musicale. Ses mélodies intemporelles et son authenticité transcendent les générations et dépassent les frontières de la Corse, comme en témoignent les millions d'écoutes et de vues sur les plateformes numériques, faisant de lui un ambassadeur passionné d'une culture singulière. Puisant sa force dans les racines de sa culture et de sa langue, il les défend avec ferveur sur scène, créant ainsi un lien indéfectible entre le peuple et sa terre.





À travers de nombreuses collaborations artistiques, telles que celles avec A Filetta, I Surghjenti, Nadau, artiste emblématique gascon-béarnais, et Jean-Pierre Alessandri, dont il façonne la musique pour son prochain film documentaire, Felì s'est enrichi de ces échanges et s'inscrit dans une démarche d'ouverture et de partage sans frontières. En tant que directeur de Scola in Festa, une école dédiée au chant, à la musique et à la langue corse, l'artiste travaille sur un projet d'envergure en collaboration avec Aadel Essaadani de l'association Racines, Franck Lidon de Radio-France, Ghjacumu Fusina et Dominique Mattei, chef d'orchestre. Ce projet ambitieux vise à composer un hymne méditerranéen qui promet de rayonner largement, avec une version en langue corse intitulée "Mediterraniu" et des déclinaisons dans plusieurs langues méditerranéennes, dont l'espagnol, le français, l'arabe, l'italien, le turc et le grec, dans l'objectif d'une éventuelle inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout en mettant l'accent sur la transmission et le partage, Felì demeure un ambassadeur fidèle à ses racines.



Sa prochaine tournée, qui débutera en Corse au Spaziu Carlu Rocchi avec la participation de l'ensemble féminin Isulatine pour deux concerts complets les 13 et 14 mai, promet d'être mémorable. Le chanteur se produira également le 11 mai au théâtre de Prupià, reporté au 25 à l'Empire à Aiacciu pour des raisons de sécurité. La saison estivale sera marquée par une série de spectacles, avec quinze concerts prévus entre la Corse et le continent. Le point culminant du Giru 2024 de Felì sera la scène mythique du Casino de Paris le 19 novembre. Cette étape significative dans sa carrière représente beaucoup pour lui, comme en témoigne sa déclaration sur l'honneur de figurer aux côtés de grands noms de la scène nationale et internationale. Rencontrer son public, y compris celui de la diaspora, est une expérience émotionnelle forte pour l'artiste. Au-delà d'un simple divertissement, ses spectacles offrent un véritable voyage émotionnel, reflétant l'âme corse et partageant des valeurs et une culture multiséculaires avec le plus grand nombre de personnes. La tournée sera marquée par une mise en scène singulière, incluant des saynètes autour de la macagna, des polyphonies, une sélection des meilleurs succès ainsi que six nouvelles créations, dont une adaptation du titre de Michel Delpech "Quand j'étais chanteur", promettant ainsi une atmosphère de communion et de connexion unique.