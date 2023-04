Fécondation In Vitro : un centre régional ouvrira ses portes à l’hôpital de Bastia

Conscients des difficultés qui en découlent, le corps médical insulaire et l’Agence Régional de Santé de Corse (ARS) s’astreignent depuis plusieurs années à travailler sur un projet de création d’un centre d’AMP régional. « Nous avions deux problèmes. Tout d’abord un problème démographique car nous avions un bassin de population qui était un petit peu limite. Avec l’augmentation de la démographie cela est résolu car nous avons plus de 80 000 femmes en période d’activité génitale. Ensuite il nous fallait à la fois le plateau technique et les médecins biologistes compétents avec les diplômes requis pour pouvoir lancer l’activité », explique le médecin biologiste.



Grâce à un travail de longue haleine, fruit d’un partenariat entre le laboratoire Vialle et le centre hospitalier de Bastia, le projet est désormais sur le point d’être concrétisé. « De notre côté, nous avons des ressources avec des biologistes FIVistes au sein de notre laboratoire. Et au niveau des cliniciens, il s’est trouvé qu’il y avait à la fois l’agrandissement de la maternité, l’arrivée du Dr Laure Bernard en renfort des gynécologues déjà présents et puis aussi une volonté régionale autour de cette équipe de constituer un centre pour permettre aux couples corses de ne plus avoir à partir sur le continent pour être pris en charge dans le traitement de l’infertilité », développe-t-il.



Installé au sein du centre hospitalier de Bastia, le futur centre d’AMP dépendra ainsi de l’hôpital pour la partie clinique (gynécologues, obstétriciens, sages-femmes), et du laboratoire privé agréé pour la partie biologique (biologistes FIVistes, techniciennes, secrétaires). Les travaux de ce plateau technique clinico-biologique aux équipements dernière génération démarreront très prochainement. « Dès que ces locaux seront achevés, nous pourrons attaquer car nous avons déjà toutes les autorisations de l’ARS et de l’Agence de Biomédecine pour pouvoir engager cette activité », se félicite le Dr Jean-Michel Vialle en soulignant que le centre d’AMP aura véritablement une dimension régionale : « Les gynécologues de toute la région seront associés au centre, avec une mise en place de moyens logistiques et informatiques qui vont permettre de prendre en charge des couples sur l’ensemble de l’île ». « En tant que CH Bastia nous serons des facilitateurs. Je m’astreindrai à faire le relai avec tous les gynécologues de l’île pour que les patientes puissent avoir leur suivi de stimulation au plus près de chez elles. Et puis la réalisation des actes médicaux de ponction et de transfert se fera au sein du centre hospitalier de Bastia », précise de son côté le Dr Laure Bernard.