Faute de CO2, la production d’eau gazeuse est-elle menacée en Corse ?

Et cela n’est pas près de s’arranger, selon Françoise Ciavaldini. « Ce matin, nous avons eu des nouvelles de nos verriers d’Italie, de France, et avec la pénurie qui s’installe, cela va susciter une forte augmentation sur le verre », déplore-t-elle. Un problème auquel la cheffe d’entreprise est d’ores et déjà confrontée. « Nous sommes en rupture de pas mal de formats, et tout laisse à présager une pénurie encore plus importante dans les mois qui viennent et l’an prochain », estime Françoise Ciavaldini. D’autant que le secteur du verre avait déjà subi un coup d’arrêt important en raison de la crise sanitaire.



Et pour l’avenir, la patronne de Zilia ne se montre pas sereine. « Cela va engendrer un coût énorme pour la production et l’achat du verre, bientôt une bouteille d’eau va revenir au prix d’une bouteille de champagne ! », ironise-t-elle. L’augmentation, cet été, s’est chiffrée à hauteur de dix centimes par bouteille. « C’est énorme, c’est très cher », commente Françoise Ciavaldini. Un coût que l’entreprise a dû répercuter sur le consommateur. « Mais sur une bouteille d’eau, on ne pourra pas répercuter indéfiniment, après, elle ne se vendra plus ! », relève-t-elle. Plus encore que l’augmentation, « c’est surtout la pénurie qui fait peur ». Alors la PDG envisage de se tourner vers les marchés du Maghreb, comme ultime recours.