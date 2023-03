Falaises de Bonifacio : la maison de l'actrice Marie-José Nat parmi les deux premières expropriations

Les premiers verdicts sont tombés. Les résultats de la première phase d'étude des falaises de Bonifacio ont été présentés aux habitants de la commune par un technicien du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) durant la réunion publique de mardi soir. Menée depuis 2018, celle-ci concerne la zone de la citadelle, et visait à étudier particulièrement les risques autour de la place du marché et de certaines habitations. "Il y a deux risques principaux : ceux de fractures à l'intérieur de la falaise, et d'érosion en pied de falaise, explique le sous-préfet de Sartène, Gaël Rousseau, présent lors de la réunion. Malheureusement, si l'érosion n'est pour le moment pas déterminante, les experts ont caractérisé des aléas assez forts et importants avec un risque d'éboulement et de perte de la place du marché et de deux maisons."



Les solutions possibles d'un renforcement interne de la falaise, nécessiteraient un travail titanesque au coût exorbitant pour un résultat qui demeurerait aléatoire. D'où l'obligation pour le maire de prendre les des mesures d'expropriations des deux maisons concernées. "Je regrette que le droit français ne permette pas de laisser le choix aux habitants d'assumer cette responsabilité, juge le maire Jean-Charles Orsucci. Depuis le départ, j'ai toujours été inquiet que le principe de précaution soit un peu surdimensionné et que dans cette opération, ç'ait été un peu le cas. Mais la priorité demeure la sécurité des Bonifaciens."