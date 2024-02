Facialiste, Virginie Valliccioni est une experte de la peau au service de la beauté

Professionnelle de la beauté, Virginie est spécialisée dans la morphologie du visage. Elle analyse la peau, les muscles, la structure osseuse et les expressions faciales, autant chez les femmes que chez les hommes, à tous les âges. Sa mission est de ralentir naturellement le processus de vieillissement cutané grâce à des massages faciaux.



Dans le but d’aider les gens à atteindre leur épanouissement et leur bien-être au quotidien, elle lisse les rides et sculpte les contours du visage. Ses massages assurent une peau plus rebondie, redonnent de l’éclat au teint et évacuent les toxines. Sous l’effet de ses mains, la peau retrouve tout son éclat et, dès le premier rendez-vous, on constate déjà des résultats. Formée pour comprendre en profondeur la physiologie de la peau, Virginie offre des conseils personnels sur les routines quotidiennes à suivre pour prévenir le vieillissement cutané et agir positivement sur la texture et l’éclat du visage. Sans utiliser de machinerie ou de produits chimiques, elle privilégie les méthodes naturelles dans son traitement facial. Ses massages faciaux ne se limitent pas à traiter la couche superficielle de la peau, mais intègrent un protocole personnalisé en profondeur. Son leitmotiv est d’allier beauté et santé, une combinaison essentielle chez Beauty Healthy. Passionnée par son métier, Virginie intervient à domicile ou reçoit ses clients chez elle. Chaque séance dure environ une heure, durant laquelle elle agit sur les 50 muscles du visage. Grâce à ses conseils avisés, les clients peuvent entretenir leur peau au quotidien, bénéficiant ainsi des bienfaits des massages sur le long terme.



Je masse et j'enseigne, c'est le combo pour entretenir sa peau À travers son compte Instagram Beauty Healthy.corsica, Virginie partage ses conseils et convient des rendez-vous avec sa clientèle. Son approche préventive attire une clientèle variée, allant des jeunes de 21 ans aux personnes soucieuses de maintenir la jeunesse de leur peau. « Je travaille en amont pour la prévention afin de montrer aux gens comment leur peau vieillit. Je masse les personnes qui viennent en cure, mais je leur enseigne également comment elles doivent masser leur visage. » explique la professionnelle. « C'est le combo pour entretenir sa peau et faire perdurer les bienfaits des massages. Il suffit de 2 à 3 minutes par jour pour maintenir la tonicité des muscles. Ces habitudes quotidiennes sont très importantes et favorisent naturellement l’expression du visage. Chacun a ses zones qui marquent plus que les autres ; je les identifie et j’utilise seulement mes mains pour y remédier. J’exerce ensuite la technique sur la cliente, et je lui transmets les gestes qu’elle peut effectuer chez elle pour maintenir une parfaite tonicité dans son visage. Les massages constituent un atout essentiel dans la prévention du vieillissement. J’agis sur l’externe, puis j’effectue le protocole de peau avec des produits cosmétiques biologiques, 100 % naturels. Avant de commencer les soins, je demande à la personne de me parler de son mode de vie pour optimiser sa peau.

Outre les massages, Virginie met l'accent sur l'importance de l'alimentation pour une peau éclatante. En collaboration avec une micro-nutritionniste, elle conseille sur les habitudes alimentaires favorisant une peau saine. "Je travaille en étroite collaboration avec une micronutritionniste qui agit à l’intérieur du corps ; l’alimentation exerce donc un effet important sur l’apparence de la peau. Le marché des cosmétiques et celui de la médecine esthétique explosent. Je ne dénigre pas la chirurgie esthétique, mais prendre soin de soi chaque jour est un bienfait. Cela a un effet immédiat. Prendre soin de soi est un acte d’amour qui procure détente et lâcher-prise, ce qui contribue au bien-être.."



Forte de son expertise, Virginie envisage l'avenir avec un projet axé sur la beauté, la santé et l'environnement. À travers des ateliers sur les nutricosmétiques et une alimentation anti-âge, elle souhaite sensibiliser sa clientèle à une approche globale du bien-être, combinant beauté, santé et respect de l'environnement.