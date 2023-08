Face aux petits maux de l’été, les recettes de grand-mère sont-elles vraiment efficaces ?

Quelques minutes de trop au soleil, une peau mal protégée et le coup de soleil est vite arrivé. Pour soulager la douleur occasionnée, certains avancent que passer une moitié de tomate ou de pomme de terre à même la peau rougie aurait un effet salvateur. Un remède qui n’est pas idéal selon le Dr Cécilia Costa qui invite plutôt à privilégier l'application d'un corps gras. « Quand on a pris un coup de soleil, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne faut pas se doucher à l’eau glacée, car cela va créer un choc thermique et le corps va sur réagir et produire encore plus de chaleur au contact de l’eau froide », indique-t-elle, « Donc il vaut mieux prendre une douche tiède, se laisser un maximum sécher à l’air libre et ensuite s’enduire de crème grasse. Et surtout il faut éviter toute exposition solaire pour éviter de reprendre un coup de soleil par-dessus ».