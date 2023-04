Face aux mégots jetés dans les rues, la ville d'Ajaccio installe 50 cendriers muraux

Chaque année, 25 000 tonnes de mégots sont jetés par terre en France. Premier polluant des océans , un seul mégot pollue 500 litres d’eau, soit l’équivalent de quatre baignoires.



Face à ce triste constat, de nombreuses municipalités souhaitent prendre le problème à bras-le-corps et Ajaccio ne fait pas exception à la règle. Pour sensibiliser les citoyens au respect de l’environnement et de l’espace public, la mairie a prévu l'installation de 50 cendriers "muraux" et "colonnes", destinés aux abribus, qui seront déployés progressivement dans des endroits stratégiques de la ville.



Grace à une collaboration avec la start-up e.collect les mégots collectés seront recyclés et utilisés comme matière première pour la fabrication de mobilier urbain.