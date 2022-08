Face au Covid-19, quel est le protocole sanitaire pour la rentrée scolaire ?

Les personnel qui le souhaite pourra bénéficier d'une première dotation de 50 masques chirurgicaux envoyés dans les académies, donnés lors de la rentrée scolaire. Les personnels pourront aussi continuer de recevoir des autotests par les pharmacies, a minima jusqu'à la Toussaint, et au rythme de 10 autotests par mois.



Une semaine avant la reprise des cours, les ministères de l’Éducation nationale et de la Santé ont présenté le protocole sanitaire appliqué à la rentrée, qui sera au niveau socle, c’est-à-dire le plus bas du nouveau cadre sanitaire. "Sur la recommandation des autorités sanitaires, le niveau socle est retenu à compter de la rentrée scolaire pour l’ensemble du territoire national", indique le ministère de l’Éducation nationale sur son site internet Ce niveau prévoit que les élèves soient accueillis en présentiel, à l’école primaire comme au collège et au lycée, sans port du masque. Les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur sans restriction, et il n’y a pas de limitation du brassage entre les groupes d’élèves. Le respect des gestes barrières, comme le lavage des mains et l’aération des locaux, reste cependant recommandé.