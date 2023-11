Face à la montée de l'antisémitisme en France : La Corse, nouvelle terre d'accueil?

Depuis l'attaque du Hamas contre Israel du 7 octobre environ 1 200 actes antisémites ont été recensés en France par le ministère de l'Intérieur. Alors que le spectre de l'antisémitisme hante la communauté juive en France, la Corse semble, pour le moment du moins, être préservée. Cette tranquillité suscite des questionnements au sein de la communauté juive, certains cherchant refuge sur l'île de beauté. Le jeune rabbin Loubavitch d'Ajaccio, Levi Pinson, a indiqué à plusieurs médias nationaux avoir reçu des appels de la part de familles envisageant s'installer en Corse. Des membres de la communauté juive qui, selon lui, "sont paniqués de la situation, surtout en région parisienne" où les incidents ont explosé.

Le rabbin Loubavitch Zalman Teboul de Bastia a confirmé ce dimanche que certains s'interrogent sur la possibilité de venir vivre en Corse. Cependant, il explique de leur conseiller "une réflexion approfondie avant de franchir le pas.". Selon lui, bien que l'ile soit une terre d'accueil, elle ne dispose pas des structures adaptées pour accueillir une communauté juive pratiquante et"d'autres alternatives plus accessibles existent, sans traverser la mer".

Pourtant malgré les défis logistiques qui accompagnent tel changement de vie, après la tribune publiée à l'initiative de Marlène Schiappa sur Le Figaro et signée par 80 "personnalités" de l'île sous ce titre en forme d'exhortation "Face aux résurgences de l'antisémitisme, suivons l’exemple de la Corse", l'ile est devenue pour de nombreuses familles la nouvelle "terre promise". Dans une interview sur CNI, l'ancienne ministre Schiappa a souligné combien il était important que "cette communauté qui se sent en danger sur le continent puisse savoir qu’elle peut compter sur des personnes qui seraient disposées à l’aider." en rappelant que les Corses "ont toujours protégé les Juifs face à ceux qui les opprimaient". Dans un autre média local, alors que le journaliste aborde de front les réactions de certains à l’installation supposée des familles juives, elle répond "De nombreux enfants juifs ont été hébergés par des Corses pendant la guerre. J'invite toutes ces personnes à regarder l'histoire et ce qui fait la fierté de la Corse et de sa culture."

Pourtant, en parcourant les réseaux sociaux et les commentaires sous les articles de presse sur le sujet, tout le monde ne semble pas du même avis. Ainsi, @eliotness6939 réagit à un reportage d’Europe 1 "En tant que corse, je préfère que chacun reste chez soit ! Nous avons nos propres traditions et coutumes et on est une communauté soudée depuis des siècles, on ne s’aventure chez personne et on ne veut pas être perturbé dans notre équilibre , on n’est pas une terre d’immigration, mais le Canada en est un !" @mrpatesart s’empresse d’ajouter "En Corse tout le monde est bienvenue, mais il ne faut jamais oublier une chose… on est sur notre terre. c est dit…" ou encore @santonifeli1947 "Parfait raison. La corse ne peut pas accueillir le monde entier. Nous avons notre peuple à préserver, notre peuple qui vit sur le continent et qui veut rentrer vivre sur sa terre. Que chacun reste chez lui. Basta cusi !!! Juifs pinzs, arabes, etc. La terre corse aux corses."Ces réactions, parmi tant d’autres, sont-elles le simple fait d’éléments provocateurs isolés ou témoignent-elles d’un sentiment plus général qui s’exprime ici à l’abri des claviers ?Philippe Peretti, professeur agrégé d'histoire et géographie délégué à la mise en valeur du patrimoine et du mécénat de la ville de Bastia, a bien voulu nous apporter un éclairage sur le sujet. "Une chose est sûre, nous n’avons reçu aucun signalement officiel d’actes antisémite depuis le 7 octobre. Il nuance "De là à ce que des familles entières quittent tout – leur vie, leur maison, leur école, etc. – pour venir s’installer sur l’île ? J’ai un peu de mal à y croire. Que ce soit évoqué ou que l’envie soit là, pourquoi pas, mais dans les faits, pour le moment, nous ne l'avons pas constaté." Si on voit effectivement mal des dizaines de familles tout quitter pour venir s’installer en Corse, des mouvements temporaires sont possibles, le temps que le climat s’apaise "Des gens qui seraient venus en vacances, qui auraient tissé des amitiés et qui auraient envie de venir passer quelque temps sur l’île, pourquoi pas ? De là à déménager définitivement, je ne suis pas sûr, ajoute le professeur. Nous serions d'autant plus au courant que la municipalité de Bastia entretient les meilleures relations qui soient avec le Consistoire. Nous sommes fiers d'avoir, en ville, cette synagogue qui date des années 30. "