Face à l'inflation, l’Union des entreprises de proximité de Haute-Corse tire la sonnette d’alarme

Inflation, flambée des factures d'énergie, essoufflement de l'activité : nouvelle année, mais mêmes problèmes pour les entreprises de proximité de Haute-Corse qui, tout comme dans le reste du pays, voient les nuages s'amonceler.Si pour la plupart des artisans et commerçants du département l'activité tient encore bon, nombreux sont ceux qui s'inquiètent pour leur avenir.explique Louise Nicolaï, Présidente de l’Union des Entreprises de Proximité de Corse à l’occasion de l’Assemblée générale de l'Union des entreprises de proximité de Haute-Corse (U2P) qui s'est tenue ce lundi 16 janvier à Bastia.Si ce phénomène touche de nombreux secteurs, les petites et très petites entreprises sont particulièrement frappées par la crise, et notamment par la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs. "" détaille Louise Nicolaï.Les 4 autres représentants des différentes branches de l'organisation patronale réunis autour de leur nouveau président départemental, Louis Constant, dressent le même constant : la hausse des prix des matières premières, de l'électricité, des emballages et du gaz, n'épargne aucun secteur et face à une progression importante de leurs dépenses en ce début d'année 2023, les chefs d’entreprise se montrent craintifs et plus pessimistes. "On n'a pas de visibilité à moyen et long terme.estime Yvan Aleggrini, coiffeur et élu de la CNAMS (confédération nationale de l'artisanat des métiers de services). "observe l'artisan. "La baisse du pouvoir d'achat a généré un véritable changement dans les habitudes des consommateurs qui se détournent de leur commerce pour commander sur internet, ce qui pénalise fortement nos activités." remarque Pascale Manfredi, gérante d'un centre esthétique à Folelli et élue de la CNAMS.Même constat dans le BTP "Les banques n'accordent plus de prêts et on construit moins. Dans le bâtiment les carnets de commandes ne sont plus si bien remplis et de plus en plus d'artisans ont du mal à joindre les deux bouts." relève Antony Napoli, élu de la CAPEB, syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment.Face à ces difficultés, les pouvoirs publics ont annoncé des mesures de soutien à l’économie locale : baisse des charges sociales et fiscales, subventions pour l’innovation et le développement de produits et services, etc. Ces dispositifs, qui seront présentés ce jeudi en préfecture à Bastia, sont destinés à aider les commerçants et artisans à maintenir leur activité et à se réinventer mais ils souvent sont méconnus par les entrepreneurs. L'U2P de Haute-Corse a donc pris le problème à bras-le-corps et se mobilise auprès des pouvoir publics pour trouver des solutions adaptées aux 28 000 emplois qui représentent ces petites entreprises en Corse afin d'éviter qu'elles plient boutiques. "On est là à l'écoute de nos adhérents pour le renseigner" martèle le nouveau président départemental, Louis Constant, qui présente les grands axes du programme de l'U2P de Haute-Corse en faveur des entreprises artisanales.