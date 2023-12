Face à l'explosion des cyberattaques, la CAPA lance un plan de prévention pour les entreprises

Le plan, récemment adopté par le Conseil communautaire de la CAPA, se concentre sur l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises (TPE et PME) touchées en cas de cyberattaque. La réunion du comité de pilotage qui s'est tenue ce mercredi 13 décembre à Ajaccio a marqué le lancement officiel de cette initiative cruciale pour renforcer la cybersécurité sur le territoire.



Un plan d'actions structuré pour répondre aux besoins des entreprises

Christophe Mondoloni, conseiller communautaire délégué au numérique à la CAPA, a souligné l'importance du plan dans la protection des acteurs économiques locaux. "Le plan d’actions réalisé en coopération avec d’autres acteurs possédant une expertise poussée et reconnue dans le domaine de la cybersécurité va s’articuler autour de quatre domaines majeurs", a-t-il expliqué.



Le premier volet du plan se concentre sur la sensibilisation et l'information des entreprises, reconnaissant que les entreprises ont besoin d'un accès à une information qualifiée et opérationnelle. Dans le domaine complexe de la cybersécurité, où de nombreux sites internet et organismes existent, les chefs d'entreprise ont du mal à faire les choix les plus adaptés à leur situation. Accompagnement individualisé et création d'un écosystème cyber Le deuxième volet du plan Cyber CAPA vise à offrir un accompagnement individualisé aux entreprises du territoire face au risque cyber. L'objectif est de répondre de manière ciblée aux risques et événements liés à la cybersécurité. De plus, le plan s'engage à favoriser la création et l'animation d'un écosystème cyber tout en travaillant sur la définition d'une gouvernance et d'un pilotage partagé. "Il est fondamental de développer une culture du risque et accompagner les acteurs économiques du territoire intercommunal vers une prise de conscience de la nécessité de mettre en place en interne à leurs organisations des méthodes de management de ces risques." insiste Christophe Mondoloni qui souligne l'importance de sensibiliser l'écosystème entrepreneurial face à la montée des menaces, en particulier avec la vulnérabilité croissante due à la généralisation du télétravail.













Enjeux cruciaux à prendre en compte

Pour garantir le succès du plan d'actions, Mondoloni a souligné la nécessité de prendre en compte plusieurs enjeux. Il a insisté sur la prise de conscience des dirigeants et la formation des collaborateurs, soulignant que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, ne peut plus négliger la dimension numérique de son organisation. Il a également abordé l'importance de concevoir une stratégie numérique intégrant des aspects offensifs et défensifs en cybersécurité. Au-delà des dimensions élémentaires de la cybersécurité, la migration vers le Cloud a été présentée comme un moyen essentiel de renforcer la sécurité des systèmes d'information. Enfin, Mondoloni a évoqué un enjeu public majeur lié à la sécurité nationale des données, soulignant le rôle de Cybermalveillance.gouv.fr, le programme gouvernemental dédié à la sensibilisation, à la prévention et au soutien en matière de sécurité numérique.