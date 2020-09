FCBB et SCB dos à dos : les réactions des entraîneurs

Jean-André Ottaviani (entraîneur FCBB)

« La 1ère mi-temps a été plutôt équilibrée avec peu d’opportunités de part et d’autres. En 2ème mi- temps on avait prévu de mettre en place un autre système mais l’exclusion de Lajugie prématurément n’a pas permis de le faire. En 2ème période ils nous ont mis en difficulté. On était trop loin du porteur, trop loin du receveur du ballon. On a souffert et pris l’eau par moment. Au milieu du terrain on n’a pas encore d’osmose, on manque d’enchainements. Techniquement on n’était pas au niveau. Dans l’ensemble et vu la physionomie du match le point du match nul nous va bien. L’important c’est de confirmer au fil des journées et d’enchainer les résultats positifs. On a pris un point, il faut enchainer jeudi contre Orleans. Il va donc falloir vite récupérer. On n’a que deux points au compteur mais on ne peut pas faire la fine bouche quand il y autant de changement à l’intersaison ».





Mathieu Chabert (entraîneur SCB)

« On a pris 4 points en 2 matchs, 2 matchs à l’extérieur, j’aurais signé pour cela avant le début du championnat. Ce soir on a gagné aux points mais cela ne compte pas. On a un peu de déception. On a manqué de justesse technique et on a perdu pas mal de ballons en 1ere mi-temps. On a mieux géré en 2ème période, on a monopolisé le ballon. On a eu des opportunités dont le tir sur la barre de Ben Saada. On savait que ce serait dur et le FCBB s’est montré costaud notamment en défense. On a fait preuve de beaucoup de solidarité et je suis relativement content du contenu. Il y a des points positifs et négatifs à analyser. A nous de bonifier ce point jeudi contre Boulogne ».

Au classement le SCB, avec 4 points, est 1er ex-æquo avec Concarneau, Boulogne, St Brieuc et Créteil. Le FCBB est 12ème avec 2 points. Ce mardi débute la 3ème journée mais ce n’est que jeudi que le SCB recevra à Furiani, pour la 1ere fois de la saison, l’US Boulogne à 20h30. De son coté le FCBB se déplacera à Orléans.