FC Lorient-Ajaccio. Olivier Pantaloni : "Il faut faire un maximum pour prendre des points"

La rédaction le Samedi 18 Février 2023 à 19:10

Ce dimanche 19 février à 15 hures Lorient reçoit Ajaccio pour le compte de la 24ème journée de Ligue . Huitièmes de Ligue 1, les Merlus ont enchainé trois matchs sans victoire et espèrent de redorer leur blason devant leur public ce week-end face à l'ACA qui a lui aussi besoin de points pour éviter la relégation. Les Aceistes viennent de s'incliner deux fois de suite et doivent à tout prix l'emporter pour ne pas prendre du retard dans la course au maintien. Lors de la conférence de presse d'avant match, ce samedi, le coach Olivier Pantaloni a martelé l'importance de ce déplacement "Il faut faire un maximum pour prendre des points à Lorient. Ce match est très important pour préparer la série de matchs face à nos adversaires directs pour le maintien".



Voici la conférence de presse d’avant match en intégralité