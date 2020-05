Extrême Sud : les gestes barrières plutôt bien respectés sur les plages en ce long week-end de l’Ascension

Quelques unes de vos plages en image prises entre jeudi et samedi

Vous avez été un certain nombre à profiter des rayons de soleil qui nous ont été offerts en ce long week end de 4 jours. Pour autant, les gestes barrières ont été globalement bien respectés.La fréquentation des plages était raisonnable aussi bien sur les principales plages comme du coté de Palombaggia, Santa Giulia, San Ciprianu, Fautea, La Rondinara ou La Tunnara ainsi que les plages plus sauvages comme Balistra ou la Testa, permettant à chacun d’être responsable pour la santé de tous.Des véhicules de la gendarmerie ont patrouillé pour y veiller.Étaient autorisés, baignade, la position statique, le bronzage, les engins nautiques non immatriculés, la pêche et le sport individuel en respectant la distanciation sociale pour contenir la propagation du virus.