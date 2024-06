Extrême-Sud : les écoliers ont dessiné un monde où le tri sélectif va de soi

Dans l’Extrême-Sud de la Corse, seulement 33 % de la population trie ses déchets. ll y avait donc besoin de lui faire un dessin, ce à quoi se sont employés plus de 200 élèves des écoles de Porto-Vecchio, Bonifacio, Monaccia d’Aullène, Lecci et Pianottoli-Caldarello.



La consigne était de « mettre en évidence l’impact positif du tri sélectif sur notre environnement », précise la communauté de communes, qui a demandé à chacune des treize classes participantes de réaliser un dessin. Cinq d’entre elles ont été primées, lundi matin, lors d’une cérémonie dans la salle rouge de l’espace culturel Jean-Paul De Rocca Serra à Porto-Vecchio. Les créations des enfants de la classe ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) Marcellesi et des CE1 de Santa Divota figureront sur les nouveaux sacs de pré-collecte distribués sur le territoire. Les deux dessins réalisés par les CM2 de Bonifacio et de Santa Divota se retrouveront eux affichés sur les bennes électriques de collecte. L’oeuvre des CM2 de l’école de Trinité de Porto-Vecchio a remporté le prix Facebook, chacun des dessins ayant été publié sur le réseau social le 2 mai pour permettre à tout un chacun de voter pour son dessin préféré. Enfin, la classe unique de l’école de Monaccia d’Aullène a reçu le prix « Petit Poucet », qui vient récompenser l’investissement des plus jeunes. Et parce que la sensibilisation au tri prime sur le résultat artistique, tous les élèves ont reçu un tote-bag contenant des goodies éco-responsables.



"Trier, c'est sauver la planète d'une menace"



La classe Ulis de l’école porto-vecchiaise Toussaint et Marie Marcellesi regroupe des élèves en situation de handicap : « Tous n’étaient pas capables de dessiner au pastel ou avec des crayons de couleur, alors on a eu l’idée de faire un dessin en coloriant avec des pointillés », explique l’enseignante, Julie Methammam. Selon sa collègue en charge des CM2, Raphaëlle Galichet, « les enfants étaient déjà un peu au courant de la nécessité de trier, mais ils en savaient moins sur la partie recyclage. La plupart de leurs dessins représentaient une planète triste, où le tri n’est pas effectué, et une planète souriante, dont on prend soin. » Mission accomplie car les enfants ont parfaitement compris ce qu’ils ont dessiné : « Trier, ça permet de nous fabriquer des choses comme cette bouteille ou ce stylo », fait remarquer Herry, 9 ans. Trier, c’est aussi « faire attention à toutes le choses qu’on jette à la poubelle », poursuit Noam. « C’est sauver la planète d’une menace », complète Valentin. Nuncia a fait le lien avec son environnement personnel : « Autour de chez moi, il y a des ouvriers qui font des travaux et qui jettent des fois des cigarettes ou des canettes, alors qu’il y a une poubelle juste à côté », regrette la Porto-Vecchiaise de 10 ans.



"Vous allez éduquer vos parents"



Le vice-président en charge de la gestion des déchets, Georges Gianni a félicité autant le travail réalisé par les enfants que leur compréhension du message véhiculé : « Grâce à ce geste de tri, vous allez éduquer vos parents pour la suite. Ce n’est que comme ça que nous allons pouvoir réduire nos déchets. » Responsable des ambassadeurs du tri dans l’Extrême-Sud, Xavier Benedetti se retrouve parfois perplexe devant le discours tenu par certains adultes : « Il y a une rumeur que je n’arrive pas à faire passer, selon laquelle il n’y a pas besoin de faire le tri car ensuite, tout serait remélangé… C’est faux, bien entendu. » Les enfants pourront confirmer.