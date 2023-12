Extrême-Sud : Le pari réussi d’Isolette et Olivier

Certains incidents dans la vie peuvent sembler insurmontables, surtout lorsqu'ils sont suivis par l'apparition du handicap. Cependant, il y a des individus qui, de la profondeur de leur détresse, trouvent la force de résoudre ces défis. C’est la grande leçon donnée ce dimanche par Isolette Milleliri sur son fauteuil roulant.

Dans le cadre de la quatrième semaine régionale du Handicap, elle s’est lancée avec son coach Olivier Oggiano, un défi particulier et pour le moins peu aisé, rallier Bonifacio à Sotta, en passant par Figari soit 30 kilomètres sur un parcours vallonné tout au long duquel ils ont été accompagnés par des personnes désireuses de soutenir cette démarche.



Ce défi qui s’est déroulé au profit de l’association Handicap Extrême Sud a donné l'occasion de récolter des fonds au profit de cette association. Ces fonds permettront l’acquisition d’un fauteuil roulant qui sera mis à disposition de tous ceux qui en auront besoin. Le départ a eu lieu à 10 heures en Haute Ville à Bonifacio en présence du premier magistrat Jean-Charles Orsucci très exactement de la mairie et 5h26 minutes plus tard Isolette et Olivier rejoignaient le village de Sotta où les attendait un comité d’accueil.



Au terme de ce périple, Isolette tenait à remercier toutes les personnes dont l'implication a permis la réalisation de ce défi. Une belle leçon à retenir.