Extension du parking et rénovation de la place du Diamant font débat au conseil municipal d'Ajaccio

Si l’agrandissement du parking est un sujet majeur en soi, il rentre surtout dans « un projet aux multiples tiroirs » dont fait partie la rénovation de la place du Diamant. Voilà près de 40 ans qu’elle n’a pas été rénovée et le pavé rosâtre aux tracés géométriques a subi de plein fouet l’assaut du soleil et du temps. Quelle place du Diamant pour demain ? La question avait été posée aux ajacciens en mai dernier lors d’une consultation citoyenne. Ce lundi 20 décembre,Objectif : « valider le schéma et les grands axes de l’aménagement, la feuille de route de la requalification d’une place remarquable dans un environnement en mouvement » pour Stéphane Sbraggia.La majorité veut garder « son caractère multifonctionnel en réalisant un espace convivial et modulable pour pouvoir accueillir des évènements importants ». Conformément aux avis de la population,Seule la plaque célébrant la libération de la ville en 1943 devrait être déplacée de quelques mètres, dans, aux côtés d’une table d’orientation et d’une présentation expliquant le passé de la ville. « L’idée n’est pas de gommer son histoire mais de développer ses fonctions en cohérence avec les autres places de la ville », admet Stéphane Sbraggia.Les opérations devraient coûter environselon les premières estimations, financés à 50 % par la municipalité et à 50 % par la Collectivité de Corse. Entre les études et la réalisation des travaux, l« Théoriquement », précise Stéphane Sbraggia, avant d’ajouter que « nous avançons prudemment et nous nous entourons des meilleurs conseillers. Nous n’allons pas la refaire tous les deux ans, c’est un projet d’envergure ».