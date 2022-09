Expo photo : "L'appel de la mer" de Paris Match s'invite sur la place Foch à Ajaccio

Témoin privilégié de l’Histoire du monde et des Français depuis 1949, le magazine et sa rédaction se mobilisent depuis toujours autour des questions écologiques et environnementales, fidèle à sa devise Le Poids des mots Le choc des photos. Un véritable engagement comme le témoigne la rubrique « L’Appel de la Terre » créée dès 2015 dans l’hebdomadaire, déclinée pour la 2ème année consécutive une exposition photo conçue et produite par Paris Match sous l’intitulé « L’Appel de la mer ».



À travers cette exposition de 15 clichés grand format à Ajaccio, Place Foch, Paris Match poursuit ainsi son engagement et se fait le portevoix de la Planète bleue en donnant la parole à ses défenseurs, comme les photographes Yann Arthus-Bertrand, Franck Seguin et Alexis Rosenfeld ou encore l'apnéiste Guillaume Néry.



Une exposition sur-mesure



En collaboration étroite avec les équipes de la Ville d’Ajaccio, Marc Brincourt, Commissaire d'exposition, Michel Maïquez, ancien directeur artistique de Paris Match, et Emilie Blachère, journaliste à Paris Match, ont bâti une promenade photographique sur-mesure, en plein air sur des bâches grand format (3 x 2 mètres) déployées sur la Place Foch.



Des photos qui captivent et interpellent, des textes résolument didactiques, pour une exposition à destination de tous les publics et un événement culturel conçu comme un coup de projecteur sur ce combat fondamental.