"Exercice, exercice" : Pourquoi vous recevrez ce message jeudi si vous êtes à Ajaccio ?

"Exercice, exercice, exercice" C’est le message que les Ajacciens pourraient voir surgir sur les écrans de leurs portables ce jeudi 6 avril. La préfecture de Corse du Sud teste en effet demain FR-Alert, un dispositif national qui alerte la population en cas de risque ou danger, immédiatement sur le téléphone.



Déployé sur le territoire national depuis fin juin 2022, FR ALER permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger afin de l’informer des comportements à adopter pour se protéger.



En Corse le dispositif est testé depuis le mois de novembre et après deux exercices grandeur nature, un nouveau test sera effectué le jeudi 6 avril. "Un exercice de sécurité civile « activation du plan particulier d’intervention (PPI) dépôt pétrolier de la Corse (DPLC) » permettra de réaliser un nouveau test du dispositif." explique la préfecture qui prévient "dès lors, les personnes présentes sur le secteur de l’exercice au moment du test seront susceptibles de recevoir une alerte sur leur téléphone portable. La zone d’exercice portera sur Ajaccio et sa périphérie."

Afin d’éviter toute ambiguïté et ne susciter aucune inquiétude parmi la population, le message reçu portera la mention "Exercice Exercice Exercice."