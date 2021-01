Eurovision France : ce soir le Bastiais Casanova a besoin de vos votes !

"Tutti inseme simu meiu per caminà"



C'est avec ce refrain que le bastiais Yoann Casanova a été présélectionné pour représenter la France à l'Eurovision en 2021. Avec son titre "Tutti", le Corse finaliste de l'émission The Voice en 2018, reviendra très bientôt sur nos écrans dans "Eurovision France, c’est vous qui décidez ", sur France 2.

Au départ, ils étaient 700 candidats, aujourd'hui ils ne sont plus que 12 à pouvoir espérer comme France Gall ou Amir, représenter la France dans l'émission européenne. " Je travaille beaucoup pour espérer parvenir à la finale, mais seul l’avenir nous le dira. En tout cas je le dis toujours, c'est l’aventure qui compte et l’expérience que l'on en a tiré", se réjouit l'artiste insulaire de 27 ans.



Représenter la Corse



Lors du casting, c'est tout naturellement que le chanteur Corse qui avait débuté dans le groupe Cirnese avec ses amis, a présenté un titre bilingue. " Le choix a été vite fait, c'est mes racines. Représenter la France en Europe avec un titre à moitié corse ce serait exceptionnel", nous a-t-il confié. L'amoureux de son île natale, qui doit sortir prochainement son album "Coeur corse", rêve de voir son titre traverser les régions de France. "J’ai envie d’entendre cette chanson chantée par un Breton, un Basque, un Normand", reprend-il.



Un hymne fédérateur



Son titre "Tutti", se veut comme une grande fête. Casanova le conçoit d'ailleurs comme un hymne fédérateur. "A travers Tutti, j'ai voulu dire que c'est tous ensemble qu'on sortira de toutes les galères. Je pense à l'épidémie mais aussi de façon plus générale à tous les obstacles que l'on peut rencontrer. Aujourd'hui nous sommes dans une société individualiste et c'est dommage", raconte-t-il.



Ce samedi 30 janvier à partir de 21h05, il ne lui reste plus qu'à séduire le public qui pourra voter pour lui lors du prime de France 2 présentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini. S'il devient la nouvelle voix de la France, il pourra ira pour l’Eurovision à Rotterdam en mai 2021.



En attendant 21h05 vous pouvez écouter son single "Tutti". Forza Casanova, l'équipe de CNI est avec toi !