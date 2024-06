Européennes 2024 : horaires, bulletins de vote… Tout savoir avant d’aller voter en Corse

Le dimanche 9 juin, les électeurs français sont appelés aux urnes pour les élections européennes, un événement clé pour déterminer la représentation de la France au Parlement européen. Les premiers résultats seront annoncés à 20 h. Tous les citoyens français âgés de plus de 18 ans peuvent participer à ce scrutin.





Faut-il une carte d'électeur pour voter ?

Bien que la carte d'électeur soit recommandée, elle n'est pas obligatoire pour voter. En revanche, une pièce d'identité valide est indispensable, telles qu'une carte d'identité, un permis de conduire, une carte vitale avec photographie, ou un passeport. Les cartes d'identité et passeports périmés depuis moins de 5 ans sont également acceptés.



Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il est possible de voter sans pièce d'identité, à condition de présenter sa carte d'électeur. Toutefois, le président du bureau de vote peut exiger une preuve d'identité.





Inscription sur les listes électorales

Pour pouvoir voter, il est impératif d'être inscrit sur les listes électorales. Cependant, la date limite pour s'inscrire était fixée au 1er mai pour les démarches en ligne et au 3 mai pour les démarches papier. "L’inscription électorale se fait automatiquement pour les jeunes de 18 ans ayant fait leur recensement citoyen", indique l'administration. Si vous êtes déjà inscrit pour de précédentes élections, vous pouvez vérifier votre inscription en ligne.





Faire une procuration

Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez toujours établir une procuration. Cette démarche permet à un autre électeur de voter à votre place. Il est recommandé de faire cette demande le plus tôt possible pour garantir sa prise en compte à temps. La procuration peut être effectuée via un formulaire papier ou en ligne, mais nécessite de se rendre dans une gendarmerie, un commissariat ou un tribunal judiciaire.





Horaires des bureaux de vote

Le jour des élections, les bureaux de vote en Corse seront ouverts de 8 h à 18 heures.





Amener son bulletin

Pour que votre vote soit valide, il est crucial de suivre les procédures établies. Chaque électeur doit prendre au moins deux bulletins de vote avant d'entrer dans l'isoloir, où il placera son choix dans l'enveloppe fournie. Le bulletin doit ensuite être déposé dans l'urne et l'électeur doit signer le registre d'émargement. N'oubliez pas d'imprimer et d'apporter votre propre bulletin de vote, car seuls les bulletins des principales listes seront disponibles dans les bureaux de vote.