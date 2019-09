" Être et avoir l'air" dimanche 29 septembre à Calvi

(Jean-Paul-Lottier) le Vendredi 27 Septembre 2019 à 14:44

L'Union Commercioale Calvaise propose dans le cadre de ses animarions, en collaboration avec la ville de Calvi et le soutien de la CCI 2B, une représentation théâtrale "Être et avoir l'air'. ETRE ET AVOIR L’AIR" avec la Compagnie Spirale dirigée par Alexandre Oppecini. Explorer une vision actuelle de l’être ou du paraître en correspondance avec les allégories et les symboles de la Corse. Les acteurs : Jérémy Alberti, Antoine Albertini, Océane Court-Mallaroni et Alexandre Oppecini.

Dimanche 29 septembre à 21 heures, parking des commerçants au pied des remparts de la citadelle à Calvi

