Etablissements scolaires : L’Exécutif corse étudie la création d’un lycée et d’un collège dans le Grand Aiacciu

Un sujet prégnant

La réponse de la conseillère exécutive en charge de la culture et de l’Education, Antonia Luciani, est à l’aune : claire, mais à tempo modulé. Elle agrée totalement, sur le principe, le besoin de nouveaux établissements scolaires (EPLE), que ce soit en matière de collège ou de lycée, notamment dans le Grand Aiacciu. « Il est vrai que la dynamique démographique des bassins de vie d’Aiacciu et de Bastia impose une réflexion concernant la création de nouveaux établissements ». Elle cite « l’étude relative à la nouvelle sectorisation des collèges du grand Bastia et du Grand Aiacciu », réalisée par l’Exécutif et approuvée par l’Assemblée de Corse en décembre 2018, qui « a démontré le risque fort de saturation à horizon 2030 des collèges du grand Aiacciu. Pour la région bastiaise, la problématique de la saturation des collèges est apparue moins urgente, la construction d’un nouveau lycée également ». Même si, reconnait-elle, « un nouveau lycée dans une commune de l’agglomération bastiaise permettrait, sans doute, un désengorgement de l’entrée Sud de Bastia, mais aussi des transports scolaires plus courts et un gain environnemental ». C’est donc, résume-t-elle, « un sujet prégnant pour notre collectivité ».



Le remplacement du Finosellu

Ceci posé, Antonia Luciani fait un point sur les actions déjà engagées pour le grand Aiacciu. « Au regard de l’urgence, un premier groupe de travail, avec les services du rectorat, a été mis en place afin de réfléchir à la création d’un nouveau collège et le remplacement du lycée du Finosellu ». Et sur les pistes étudiées : soit la création d’un nouveau collège et d’un nouveau lycée de façon indépendante, soit « la création d’une cité scolaire afin de mettre en commun de nombreux équipements, comme la restauration ou l’hébergement », mais aussi, de façon concomitante, une réflexion sur la carte des formations professionnelles et leur répartition au sein des lycées ajaccien. « Les réflexions issues de ce groupe de travail sont, aujourd’hui, quasiment abouties et feront l’objet d’une présentation devant notre assemblée au début de l’année 2022 », annonce la conseillère exécutive. Avant de préciser que le même travail sera mené, l’an prochain, pour la région bastiaise. « A priori, il s’agirait d’avoir, au-delà de la création d’un nouveau lycée, une analyse globale à travers la carte des formations professionnelles et les problématiques d’hébergement, qui s’avèrent là aussi nécessaires, car la structuration d’un nouveau lycée dépend étroitement des formations dispensées – ateliers, laboratoires, salles spécialisées… - et doit, de plus, être complémentaire avec l’existant ».



Des emplacements à définir

Si, donc, Antonia Luciani confirme clairement que le Conseil Exécutif s’est engagé depuis plusieurs mois sur cette problématique de création de nouveaux établissements « parce qu’au regard de l’évolution de la population de Corse, le sujet est, en effet, incontournable », elle reste très prudente, voire évasive, sur leurs lieux d’implantation. « Nous avons été saisis par d’autres communes pour des demandes d’implantation d’établissement sur leur territoire », révèle-t-elle. « Les espaces fonciers disponibles et les facilités d’accès pour le plus grand nombre d’usagers seront des paramètres fondamentaux. La construction d’un établissement, sans anticipation des problématiques de desserte routière, ferroviaire, accès piéton, et de parking, ne doit plus se reproduire », prévient-elle, en faisant référence au collège du Stilettu. « Avant de nous engager sur le choix des lieux d’implantation, il apparaît donc important de recenser, dans les bassins de vie concernés, les différentes communes susceptibles de répondre à ces priorités, puis d’engager, avec l’ensemble des acteurs impliqués, une réflexion permettant de définir le lieu d’implantation le plus pertinent ». Autrement dit, les évidences ne s’imposent pas à tout le monde de la même façon !



N.M.