Et Stella Mare, le laboratoire de l'Université de Corse, recréa l'araignée de mer de Méditerranée

La plateforme scientifique Stella Mare maîtrise maintenant la reproduction de la Maja squinado, plus communément appelée grande araignée de mer de Méditerranée. Quelques mois après avoir annoncé maîtriser celle de la langouste rouge, Stella Mare signe un nouveau coup d’éclat dans le domaine de la recherche scientifique marine.



Les travaux de recherche sur cette espèce ont été initiés dès 2019. La première tentative a permis de produire sept juvéniles. Un an plus tard, les équipes de scientifiques ont obtenu plus de 1 200 juvéniles tout en garantissant la survie d’au moins 70 % d’entre eux à ce jour. Une avancée majeure obtenue en une année d’expérimentations. « Il y a une part de hasard dans la réussite de l’expérience mais aussi des années de travail et de réussite avec d’autres espèces », explique Antoine Aiello, directeur de la plateforme Stella Mare. Lui, préfère l’appeler par son nom corse : « A Grinta ». Comme pour marquer un peu plus le territoire scientifique d’une avancée faite sur l’île. Seul un autre laboratoire en Espagne maîtrise le cycle complet de reproduction de l’espèce, mais de « manière deux fois moins efficace », souligne Jean-José Filippi, docteur en biologie marine et ingénieur aquacole à Stella Mare.



« Il faudra entre 2 et 3 ans pour que les juvéniles atteignent leur taille adulte », précise le chercheur. Pour l’instant, elles ne mesurent pas plus de 3 cm et sont élevées dans les aquariums de Stella Mare où elles démontrent déjà leurs exceptionnelles capacités de camouflage. Au premier coup d’œil, elles ressemblent à des cailloux rongés par la végétation marine. Elles fixent sur leur carapace toutes sortes d’algues. L’illusion est parfaite. Cela paraît anodin mais c’est un signe de la réussite de l’opération. Signe que les juvéniles se sont adaptés à leur environnement et sont capables de survivre seul. De quoi augmenter leurs chances de survie en milieu naturel. Nécessaire pour cette espèce en danger.