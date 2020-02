Esport : Nustrale Gaming à la recherche des champions de demain

Après seulement deux années d'existence, l'équipe esport de l'association Nustrale Gaming s'est déjà forgé un solide palmarès :



Champion de France par équipe Hearthstone

N°1 mondial "my club" sur Fifa20

Deux victoires en individuel sur le circuit national

Quatre "top 4" en deux ans à la Gamer's Assembly

Plusieurs participations à des compétitions internationales (Leipzig, Bucarest, Bali...)



Fort de son expérience, l'association cherche à développer son équipe et à continuer de faire grandir l'esport en Corse.



La formation et le développement des jeunes insulaires a toujours été l'axe clé choisi par Nustrale Gaming. Nous proposons ainsi à tous les jeunes esportifs une journée de détection le Samedi 22 février de 11 à 16 heures au centre social Saint Jean à Ajaccio.



La journée sera principalement axé autour de deux jeux phares : Super Smash Bros et Fifa20 mais tous les joueurs sont les bienvenus. En effet, l'association réfléchit actuellement à l'élargissement de certaines de ses équipes (Hearthstone) mais aussi à la création de toutes nouvelles (Fortnite, League of Legends, Rocket League, Runeterra...).



Cette journée de détection sera encadrée par le président de l'association, le responsable des équipes esport mais également par plusieurs joueurs déjà membres de l'équipe. A la clé, la possibilité d'intégrer nos structures d'entrainement et pourquoi pas aspirer à représenter nos couleurs dans les plus grandes compétitions nationales.





La journée permettra également à tous les joueurs, petits et grands, de venir découvrir toutes les activités de l'association. Nous mettrons ainsi à disposition des visiteurs un large espace de jeu en libre accès pour découvrir les dernières nouveautés et s'amuser en famille ou entre amis.



Chacun pourra jouer, s'amuser, discuter et découvrir les différents projets de l'association Nustrale Gaming. Toutes les activités organisées lors de la journée sont entièrement gratuites. Une véritable journée portes ouvertes!



Présents toute la journée, les animateurs certifiés du label "Pedagojeux" seront également présents pour discuter avec les parents et les professionnels du monde de l'éducation.