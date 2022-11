Éric Fraticelli s’engage en faveur de la sécurité routière en Corse

« Le bilan de la sécurité routière en Corse est inquiétant ». Ce samedi au cinéma Laetitia à Ajaccio, le préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin, dresse un constat implacable : avec 33 morts sur ses routes depuis le début de l’année, l’île affiche des chiffres 2,5 fois supérieurs à la moyenne nationale. Un triste record.

Afin de lutter contre ce fléau, comme elle le fait régulièrement, la préfecture de Corse a présenté sa nouvelle campagne de sécurité routière qui met en scène un artiste bien connu en Corse : Éric Fraticelli. L’acteur, humoriste et réalisateur a, sans hésiter, accepté de se mettre en scène dans un petit spot de moins d’une minute* à travers lequel il fait passer un message d’avertissement sur les dangers de la route : « Il faut rouler doucement et sobre parce qu’on croit qu’on maîtrise, mais on ne maîtrise rien du tout ».

« Je suis fier d’avoir la possibilité d’être utile », souligne Éric Fraticelli, « Pour moi, faire ce petit spot, ce n’est pas grand-chose. Mais, si je peux aider à sauver ne serait-ce qu’une vie, c’est comme un César ».



À ses côtés, le préfet de Corse tient pour sa part à insister sur l’enjeu crucial de la sécurité routière. « Le nombre d’accidents, le nombre de blessés et le nombre de tués s’aggravent par rapport aux années précédentes », regrette-t-il ainsi en ,notant que « la moitié des personnes qui se sont tuées sur les routes de l’île depuis le début de ,l’année, et particulier en Corse-du-Sud, avaient moins de 25 ans. Un grand nombre de ces ,drames auraient pu être évités si chacun avait su adapter sa conduire aux dangers de la route et aux spécificités des routes de l’île ». « Cela n’arrive pas qu’aux autres. On connait tous quelqu’un qui a eu un accident grave », renchérit Eric Fraticelli. « Pour un gain de temps d’un quart d’heure, risquer sa vie et celle des autres ne vaut pas le coup, c’est trop risqué. Il faut arrêter de croire que l’on est plus fort que les autres et commencer à avoir une hygiène routière. Les plus malins, ce sont ceux qui font attention », instille-t-il.

Déplorant que nombre de ces drames de la route sont liés à l’alcool et à la vitesse, mais aussi, de plus en plus, à l’usage de stupéfiants, le préfet de Corse martèlera encore : « Jamais il n’a été autant nécessaire de se mobiliser pour assurer et défendre cette sécurité sur nos routes. Trop c’est trop. Il faut désormais être tous engagés ».



* Le nouveau spot de sécurité routière avec Éric Fraticelli sera diffusé durant tout le mois d décembre dans les cinémas d’Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio et Corte ainsi que sur France 3Corse Via Stella