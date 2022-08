Erbalunga : des mouillages connectés pour protéger les habitats marins

Ce nouveau dispositif dispose de deux avantages. Le premier, il réduit l’impact sur les habitats marins et les écosystèmes présents comme l’herbier de posidonie grâce à son mouillage en fonte. “Le but est vraiment de réduire l’impact de l’activité humaine sur le milieu”, indique Maddy Cancemi. La fonte, plus dense, prend moins de place que le traditionnel corps-mort en béton. “Et puis ça évite que les bateaux jettent l’ancre et raclent le fond”, précise Patrick Sanguinetti, maire de Brando dont Erbalunga est la marine.





Le petit port affiche complet et ne peut accueillir les navires de plus de huit mètres de long. La situation encourage les plaisanciers au mouillage au large. “Le soir, on peut voir les navires stationner à cet endroit. Avec ces bouées ça permet d’offrir une solution de mouillage plus écologique tout en surveillant et en réglementant la zone”, indique Patrick Sanguinetti.