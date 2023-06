Équitation. Finale du grand regional de dressage : tous les classements

🏆𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲́𝗿𝗶𝘂𝗺 𝗔𝗺𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 𝟯

1/ Tiphaine Bossis / Sentida

2/ Cécilia Joanenc / Huambo Sodh

3/ Mattea Serra Lucchesi / Derrentige Maggie Magpie



🏆𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲́𝗿𝗶𝘂𝗺 𝗔𝗺𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 𝟮

1/ Melina Serra Lucchesi / Espigat

2/ Violaine Ouvrier Buffet / E Lady

3/ Florence Harri / Ureno Sauvage



🏆𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲́𝗿𝗶𝘂𝗺 𝗔𝗺𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 𝟭

1/ Émile Santori / Perdido



🏆𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁 𝗔𝗺𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 𝟯

1/ Léa Peretti / Corail de Civergols

2/ Celia Dominici / C Lifar

3/ Anna Dea Valery / Stewball d'Estran



🏆𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁 𝗔𝗺𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 𝟮

1/ Violaine Ouvrier Buffet / C Lifar

2/ Salomé Rocca Serra / Gavilan LXXXVII



🏆𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁 𝗔𝗺𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 𝟭

1/ Hélène Vacheyroux / Anastacia



🐴𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁 𝗰𝗮𝘁𝗲́𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗖𝗹𝘂𝗯

Toutes nos félicitations à :

🏆Club 4 - 11ans et moins

1/ Jeanne Mark / Nebbiu

2/ Izia Augez / Sixty d'Anghione



🏆Club 4 - 12 ans et plus

1/ Elise Foyad / Darius

2/ Emma Havez / Camporo

3/ Laurine Jean Mistral / Lirou des Mangues



🏆Club 3 -13 ans et moins

1/ Amélie Molina / Lirou des Mangues

2/ Anne-Lyse Le Dantec / T'Chai

3/ Charlène Ettori / Ubikane



🏆Club 3- 14 ans et plus

1/ Laura Bultey / Cispeo

2/ Morgane Gervason / Fleurie à bord

3/ Hina Villemin / Bodega Beach Force



🏆Club 2 16 ans et moins

1/ Lyvia Leonardini / Vasco de Drona

2/ Livia Maria Ferrucci / D-day d'Utah

3/ Tea Boistard / Darius



🏆Club 2 16 ans et plus

1/ Chiara Castelli / Sentida

2/ Alice Morandini / Hechizo

3/ Carla Maria Arrighi / Nebbiu



🏆Club 1

1/ Chiara Delaune / Candonero Car