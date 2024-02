Equitation : Belle fréquentation pour le CSO du Poney Club A Staffa

Le week-end des 3 et 4 février, le Poney Club A Staffa a accueilli une compétition équestre de sauts d’obstacles au Domaine Equestre Equicomplice, route de Bonifacio à Porto Vecchio, avec le soutien de partenaires tels que Maison Meili by Emilie, Kujten, la sellerie Devoucoux, la Mairie de Porto Vecchio, la CTC, l’ATC et l’ADEC. La compétition a attiré un grand nombre de participants, avec 125 engagements provenant de divers centres équestres insulaires.



Cette manifestation s’inscrit dans le Circuit du Grand Régional organisé par le CREC (Comité Régional d'Equitation de Corse), affilié à la Fédération Française d’Equitation, qui comprend sept évènements sur l’année 2023/2024. Ce circuit vise à dynamiser les compétitions et à mettre en valeur les structures organisatrices ainsi que les cavaliers corses. Les concours de club offrent une opportunité aux jeunes titulaires d’un galop 2 de débuter les compétitions et de progresser jusqu’aux épreuves Elite, pouvant atteindre 110 cm. Les circuits AM et PRO permettent aux compétiteurs de poursuivre leur progression sur des épreuves nationales et internationales.



Le CREC et les centres équestres régionaux organisent de nombreux circuits de compétitions de différentes disciplines : Pony Games, dressage, TREC Technique de Randonnée Equestre de Compétition, Hunter, Endurance, Western, Equifeel, Equifun, CCE Concours Complet d’Equitation. De nombreuses activités équestres permettent de ravir d’innombrables cavaliers petits et grands en fonction de leurs sensibilités et leurs envies.