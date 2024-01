Épisode de pollution atmosphérique en Corse-du-Sud : Un retour progressif à la normale

"L'arrivée tardive des particules sahariennes le 17 janvier, en milieu de journée, a permis de maintenir les niveaux de pollution sous le seuil d'information et de recommandation, fixé à 50 µg/m3 en moyenne journalière." indique Qualit'air Corse dans un communiqué. en précisant que "néanmoins, les concentrations en particules fines sont demeurées supérieures à la normale tout au long de la nuit sur le littoral de la Corse du Sud, atteignant encore des niveaux élevés au matin du jeudi 18 janvier."

Les modèles de prévision indiquent une nette amélioration de la qualité de l'air au cours de la journée du 18 janvier. En conséquence, la procédure d'information, déclenchée en raison des concentrations élevées en particules fines, est officiellement arrêtée ce jeudi.

Cependant, les autorités recommandent aux habitants de rester vigilants et de suivre les consignes émises par les services de santé et de protection de l'environnement.