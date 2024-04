Environnement : Les dangers de la chenille processionnaire du pin

La chenille processionnaire connait cinq cycles de mues avant de devenir papillon. Elle vit dans des cocons, exposés à la lumière et à la chaleur, accrochés dans le pin laricio pour se protéger du froid. Elle sort la nuit pour se nourrir des aiguilles de pins. En fonction de l’infestation de l’arbre, celui-ci peut se retrouver sans une seule aiguille. « Mais en Corse, cela arrive très rarement. Sur le Continent il y a parfois des pans entiers de montagne où les pins sont dépourvus d’aiguilles », explique Marco Banchi, aménagiste à l’ONF et correspondant de la santé de la forêt.

« J’ai déjà vu en Corse des arbres mangé à moitié. Cela dépend aussi du facteur météo. Si la journée est très froide et pluvieuse, la chenille n’aura pas eu le temps d’emmagasiner beaucoup de chaleur et elle ne pourra donc pas sortir se nourrir la nuit ».

Au terme de la cinquième mue, les larves arrivent à maturité et elles pourront se transformer en papillon. Mais pour cela, les chenilles vont quitter leur cocon et descendre le long du tronc pour s’enterrer. C’est à ce moment précis qu’elles entrent en procession, d’où leur nom. « Cette procession est très limitée comme moment dans la biologie de l’insecte. C’est aussi à ce moment-là qu’elles sont le plus vulnérables et qu’elles émettent leurs soies pour se protéger. Il est donc important de ne pas s’en approcher », poursuit Marco Banchi.





Protéine toxique irritante et inflammatoire

Lors d’une promenade en forêt il faudra donc faire attention qu’un enfant ne porte pas à la bouche ces chenilles car les soies sont très urticantes. Elles contiennent une protéine toxique irritante et inflammatoire. En pénétrant dans l’œil, les soies provoquent de fortes douleurs, un gonflement des paupières mais aussi des lésions cutanées et des troubles persistants de la vue, dans les cas les plus graves. Une chenille mise à la bouche peut également être à l’origine de troubles cognitifs. Enfin, les soies peuvent entraîner un œdème du visage et de la gorge, ainsi que des difficultés respiratoires.







Moyens de lutte limités

Chez les animaux aussi la chenille processionnaire représente un danger. Un chien qui s’en approche peut avoir des troubles de la vue et s’il la dans la gueule cela peut causer une nécrose de la langue ! Il faut donc être particulièrement prudents à cette époque de l’année où les chenilles commencent leur dernière mue.

Les moyens de lutte contre la chenille processionnaire sont limités. On ne peut pas lutter à grande échelle contre cet insecte. Il est impossible d’intervenir sur toute une forêt colonisée par la chenille processionnaire. Mais dans son jardin, ou dans un parc urbain, il existe des pièges en gouttière que l’on fixe autour du tronc pour intercepter les chenilles lors de la descente de l’arbre. Il suffit ensuite de brûler le sac où elles sont emprisonnées. Un autre moyen efficace est de tirer sur les cocons, de le percer et de permettre ainsi aux oiseaux, comme la mésange par exemple, de venir se nourrir.