"Entreprendre au cœur des territoires" : le projet de la CAB et de ses partenaires, retenu par BPIfrance

Atelier « réseautage » : Cet atelier réalisé en amont de la session de pré-incubation permettra au porteur de projet de véritablement développer son réseau professionnel en allant à la rencontre des différents acteurs du territoire. L’objectif est d’informer et témoigner sur les programmes et dispositifs existants « Cœur de ville », sur l’offre actuelle et en devenir du centre-ville, de mettre en relation les participants, de créer des liens.





Atelier « Business Game » : Parce que les vertus pédagogiques des Business games sont largement reconnues dans le milieu professionnel, les partenaires n'ont pas hésité à proposer, à travers ce nouveau programme, des « jeux d'entreprise » : des Business games. Objectifs : des jeux de simulation d'entreprise qui plongent directement les porteurs de projets au cœur des problématiques et enjeux du secteur. Ainsi ils peuvent apprendre de manière ludique la gestion entrepreneuriale en prenant des décisions, analyser et agir. Le 1er atelier aura lieu le 8 mars à Avvià





Démarrage du programme de pré-incubation : Ce programme d’une durée de 3 mois propose aux participants de suivre différents ateliers, assurés par les différents partenaires afin de disposer des clefs nécessaires pour gérer au mieux son entreprise : Outils collaboratifs, Ateliers Canva, Création d’un site web avec WIX, Réseautage, Communication digitale.





Business Nursery : Enfin, le programme d’incubation, s’adresse aux porteurs de projets ayant un premier prototype (MVP). Pendant 6 mois, le « Business Nursery » permet, grâce à un accompagnement auprès d’experts et d’acteurs du territoire, de proposer aux futurs entrepreneurs de confronter leur produit/service à la réalité du marché par la mise en relation avec les entreprises partenaires de KEDGE BS ou bien encore de faciliter l’obtention de financements phase d’amorçage via les différents partenaires institutionnels & entreprises…

Créé en 2012, Bpifrance finance et accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement, en crédit, en garantie, en aide à l’innovation et en fonds propres. Ce faisant, Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les Régions. BPIfrance se veut au service de ceux qui entreprennent sur tout le territoire.Avec « Entreprendre au cœur des territoires », BPIfrance a lancé en 2022 un appel à projets visant à soutenir l’entrepreneuriat dans les territoires « Action Cœur de ville » et « Petites villes de demain », financé à hauteur de 10 millions d’euros par la Banque des Territoires.Parmi les 191 déposés, 42 projets lauréats ont été retenus pour promouvoir la création et le développement de nouvelles activités de proximité, dont le projet porté par la CAB, la CCI, la Chambre de Métiers et a Prova. Un autre projet en Corse a aussi été retenu celui de Maison Entrepreneuriat, Entreprise et Emploi de Corse (M3E) à Ajaccio. Les projets récompensés bénéficient d’un financement compris entre 64 000 et 72 3 000 euros sur une période de trois ans, d’octobre 2022 à septembre 2025. En plus de ce soutien financier, Bpifrance animera la communauté des lauréats et facilitera le partage de bonnes pratiques afin de capitaliser sur les expériences de chacun.Ce mercredi 1mars, le projet a été présenté à Bastia par Joanna Maussion, responsable de développement chez Bpifrance (en visio), Serge Linale, vice-président de la CAB, Jean-François Paoli, président de la Commission de formation de la CCI 2B, Jean-Charles Martinelli, président de la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat et Denis Pinelli, directeur administratif et financier de A Prova, une coopérative sous le statut de SCOP qui détient un dispositif national, celui de la Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE).« Cet appel à projet lancé en 2022 s’inscrit dans le plan de relance et a pour but de soutenir les actions Cœur de ville et Petites villes de demain » explique Joanna Maussion. « Nous avons retenu 42 projets, au niveau national, de tailles et d’enjeux différents pour apporter des réponses à des enjeux des territoires, proposer des actions spécifiques et expérimenter »« Nous sommes bien sûr très fiers d’être lauréats du projet de BPIfrance. En partenariat avec nos partenaires, notre projet vise à renforcer les actions de soutien à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprise dans le territoire qui correspond au Cœur de ville de Bastia » explique Serge Linale, vice-président de la CAB en charge du développement. « A travers ce programme d’actions ce sont entre 130 et 180 bénéficiaires qui devront être accompagnés et intégrer au moins une des actions proposées, sur la durée totale du programme. Le budget est de 400 000 € dont 150 000 de la Banque des Territoires. La CAB a un rôle de pilotage et on répartira les fonds récoltés aux entrepreneurs porteurs de projets du Centre-ville. Pour répondre aux objectifs fixés par BPIfrance, au minimum 50% des bénéficiaires du programme doivent être issus du périmètre Cœur de ville de Bastia ou souhaiter y installer leur activité ».Les publics ciblés du programme sont donc les créateurs et les entrepreneurs jusqu’à 5 ans d’activité, sauf les exploitations agricoles. « C’est notre Fabrique à projet*, Avvià , tiers-lieu dédié à l’entrepreneuriat, qui sera lieu d’accueil et d’informations du programme » précise encore Serge. Linale..« C’est un projet collaboratif centré sur le centre-ville et on s’en félicite » souligne de son côté Jean-François Paoli de la CCI, «Avec la Kedge école on dispose d’un outil de détection et d’accompagnement avec deux niveaux de programme : pré-incubation et entrée en incubation. Cela doit conduire à l’émergence d’un tissu économique innovant et performant ».Jean-Charles Martinellide la Chambre de Métiers et de l'Artisanat met lui en avant « la complémentarité qui nous réunit. Notre rôle à la Chambre desmétiers est d’accompagner les TPE artisanales pour redynamiser le cœur des villes. Aujourd’hui il s’agit d’une opération innovante et notre force c’est cette union, cette complémentarité entre CAB, CCI, Chambre de métiers et A Prova ». A Prova bien présente dans ce projet comme le souligne Denis Pinelli, son directeur: « Notre SCOP qui rayonne sur toute la Corse a pour but l’accompagnement des entreprises et ce projet va dans le droit fil de nos actions. Ce dont je me réjouis c’est que cette coordination entre nous 4 s’est faite naturellement »Ce programme du projet « Entreprendre au cœur des territoires » se décline en 4 ateliers.*Pour tous renseignements et inscriptions : Fabrique à projets AVVIA : 3 cours Favale – 20200 Bastia. Tel : 07 64 57 59 97