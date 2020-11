Entre écoute et partage le GEM U Scontru d'Ajaccio se lance un nouveau défi afin de rompre avec l’isolement

Un ilot de verdure au coeur du quartier des Cannes. Deux parcelles au milieu des 52 autres jardins familiaux. C’est le lieu que le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) U Scontru a décidé d’investir. « Un lieu entre pairs, loin du jugement de la société mais qui permet de ramener vers de la socialisation » décrit Hélène Silvani, référente régionale et responsable d’équipe.



Traumatisme crânien suite à un accident de voiture, accident vasculaire cérébral, leurs histoires sont différentes, mais la vingtaine d’adhérents partage une même expérience, celle du handicap « invisible ». Invisible, car si la personne parait capable de marcher, courir, travailler comme tout un chacun, en réalité, ce n’est qu’au prix d’efforts considérables qu'elle y parvient. Alors au sein du GEM, tous peuvent partager librement leurs expériences, se retrouver, échanger, et, surtout, s’extraire d'un monde médical qui est devenu parfois leur quotidien. « C’est par la rencontre des membres de ce groupe que j'ai pu commencer à mettre des mots sur mon mal-être » raconte Sylvie, trésorière de l’association - car le bureau du GEM, et c’est sa particularité, est composé de personnes atteintes de lésions cérébrales. « Cet handicape invisible entraîne souvent des fatigues intenses non expliquées, des colères, des agitations, des pertes d'équilibre, une perte de confiance qui peuvent très vite nous entraîner dans l’isolement familial, amical, social » poursuit-elle. Tout l’objectif du GEM est donc de rompre cet isolement, mais aussi faire de l’animation comme avec ce projet de jardin potager autonome.



Une idée initiée de longue date, mais qui prend aujourd’hui un nouveau tournant : « On a souhaité faire un projet de plus grande envergure et devenir un modèle en permaculture » explique Hélène Silvani. Mais pas seulement. Son fonctionnement lui aussi se veut innovant et fondé sur la solidarité. « L’idée est de se former tous ensemble » explique Hélène Silvani, « L’aide et l’entraide sont des valeurs dont on a besoin ». C’est ainsi que Florian, un jeune adhérent, formé au compostage par l’association Recyclacore, un des partenaires de l’association, peut aujourd’hui transmettre son savoir-faire aux autres membres du groupe. Une manière de redonner confiance. Un « beau projet » pour Sylvie, « ouvert sur le partage d’idées, de compétences, de services, le travail d'équipe, les sensations, la notion de plaisir en jardinant » détaille t-elle.



Si le développement du jardin a été bousculé par les deux confinements, il redémarre aujourd’hui tout doucement, dans le respect des gestes barrières, avec des ateliers accessibles sur inscription et une limitation à quatre participants. Pour relancer la machine, le GEM a fait appel à l’association Umani, présidée par Jean-François Bernardini, et il s’appuie sur ses partenaires institutionnels tels que l’Agence Régionale de Santé ou la Caisse des Allocations Familiales. Mais il peut compter aussi sur l’aide des jardiniers et habitants du quartier, venus spontanément apporter leur concours au projet. « On veut fédérer autour de nous pour montrer qu’on peut avoir un jardin au coeur de la ville » indique Hélène Silvani. Ainsi, la maison d’assistantes maternelles et l’école des Cannes seront prochainement de l’aventure, afin d’initier les plus jeunes aux bienfaits de la permaculture. Et de les intégrer à un écosystème vertueux, qui soigne la terre comme les Hommes.