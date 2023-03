Enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz : une minute de silence dans les écoles, collèges et lycées de l’académie de Corse

Ce lundi, le collège Arthur Giovoni a accueilli le recteur pour une minute de silence en #hommage à la professeure assassinée à St-Jean-de-Luz, Agnès Lassalle.

Aux 70 enseignants de l’établissement, le recteur a rappelé 'que nous sommes là, à vos côtés, en toutes circonstances.' pic.twitter.com/5pGJ16j8No

— Académie de Corse (@accorse) March 6, 2023

Une minute de silence a été observée ce lundi 6 mars dans toutes les écoles, collèges et lycées de l'ile pour honorer la mémoire d'Agnès Lassalle, la professeure d'espagnol poignardée par un élève le 23 février dernier dans sa classe à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques).Au collège Arthur Giovoni d'Ajaccio 750 élèves et personnels se sont réunis dans la cour de l'établissement, en présence du recteur Jean-Philippe Agresti, pour un moment de recueillement. Celui-ci a rappelé la solidarité de la communauté face à un tel drame : "Nous sommes là, à vos côtés, en toutes circonstances. Notre communauté a été touchée, alors que nous étions en vacances, par le décès d’une enseignante alors qu’elle faisait classe."Ce meurtre perpétré par un élève tenant des "propos incohérents", selon les enquêteurs, a bouleversé la communauté éducative française, un peu plus de deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020 par un jeune islamiste radical.