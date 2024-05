Enquête de performance des CCI de France : La Corse confirme son leadership pour la 4e année consécutive

Elle affiche des notes et niveaux de satisfaction au-delà des moyennes nationales. Pour la quatrième année consécutive, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Corse se classe dans le peloton de tête de l’enquête nationale annuelle de performance du Contrat d’Objectifs et de Performance et des Conventions d’Objectifs et de Moyens des CCI.



Réalisée par l’organisme indépendant « Opinion Way » pour CCI France, cette étude vise à mesurer un ensemble de performances des CCI et la satisfaction des personnes qui interagissent avec elles. En Corse, l’étude se base sur un échantillon de 101 entreprises représentatif des entreprises implantées sur le territoire qui ont bénéficié d’un accompagnement de la CCI et qui ont été interrogées entre le 7 février et le 16 mars. 46% d’entre elles se situent dans le secteur du commerce, du transport et de la restauration et 83% compte seulement 1 à 9 salariés contre 40% au niveau national. Sur l’année 2023, 52% de ces entreprises ont été accompagnées par la CCI de Corse sur la transformation numérique, contre seulement 16% sur ce même sujet au niveau national, et 84% de l’échantillon interrogé a pu bénéficier d’une prestation d’accompagnement à titre gratuit.



Au niveau de la satisfaction vis-à-vis des prestations, 62% ont donné la note de 10/10 à la CCI de Corse qui reçoit en moyenne une note globale de 8,8/10, contre 8,3/10 au niveau national. Par ailleurs, l’institution corse affiche des résultats en phase avec la moyenne nationale au niveau de la qualité de la relation avec les interlocuteurs de la CCI avec une note de 9,4/10, de la qualité des informations ou prestations délivrées avec 8,9/10, et de la rapidité de la prise en charge avec 8,7/10.



Suite à un accompagnement délivré par la CCI de Corse, 33% des entreprises affirment avoir augmenté leur portefeuille clients (contre 23% au niveau national), 29% avoir amélioré l’organisation interne (30% au niveau national) et 42% déclarent une évolution de leur chiffre d’affaires contre seulement 29% au niveau national.



Enfin, 88% des entreprises interrogées jugent l’accompagnement de la CCI de Corse utile, ce qui place l’institution au-dessus de la moyenne nationale de 81%. La note de recommandation de la CCI à une autre entreprise s’établit en outre à 8,9/10 contre 8,3 au niveau national.



« Cela vient confirmer la justesse des choix des élus et la qualité du travail des équipes de l’institution au service de l’économie de la Corse, des commerçants et chefs d’entreprises insulaires », se réjouit la CCI de Corse dans un communiqué.