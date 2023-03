Engins à moteur dans les espaces naturels : la mise en garde des maires de Haute-Corse et de l'OFB

"Ça crée des ornières avec des raccourcis là où les chemins avaient été faits en grands lacets pour les bêtes de somme, regrette Paul-Vicent Ferrandi . Les conducteurs de moto, par exemple, prennent souvent des raccourcis qui deviennent après un chemin principal non adapté à une progression naturelle."



Pourtant, le hors-piste est bel et bien interdit par la loi : il n’est pas possible de circuler dans les sous-bois, prairies, maquis , landes, cours d’ eau , lagunes , zones humides, sentiers de randonnée, pistes pour l’exploitation forestière ou pour la défense de forêts contre les incendies. "Notre objectif est vraiment de sensibiliser , assure le maire d' Urtaca . Mais si le message ne passe pas, on arrivera rapidement à la sanction."



Ce type d'infraction est passible d'une amende de 1 500 € maximum, pouvant être assortie d'une immobilisation du véhicule de six mois maximum, d'une suspension du permis de conduire d'un an au plus, ou d'une confiscation du véhicule à moteur saisi au moment du contrôle. Si l'habitat d'une espèce protégée vient à être altéré, les peines encourues atteignent les 3 ans de prison et 150 000€ d' amende .