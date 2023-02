Endométriose : Une jeune Corse raconte son combat contre la maladie dans un livre

Au fil de ces années difficiles, Mathea Rombaldi a souhaité écrire tout ce qu'elle subissait. Comme une thérapie. « Et comme plusieurs personnes étaient venues me demander des conseils ou me poser des questions par rapport à la maladie, je me suis dit pourquoi pas raconter mon histoire à plein de monde. J’ai envoyé mon manuscrit à un éditeur qui a tout de suite voulu me publier », dévoile-t-elle, en soulignant vouloir aider les femmes qui attendent elles aussi de mieux comprendre les mécanismes de la maladie. « Il faut se soutenir entre nous, surtout que souvent les médecins sont autant dans l’ignorance que nous », appuie encore la jeune femme.



Alors qu'une femme sur 10 serait aujourd’hui touchée par l’endométriose, celle-ci n'est toujours pas reconnue comme une Affection de Longue Durée. De facto, les allers-retours sur le continent pour consulter des spécialistes et nombre de traitements pour tenter de limiter les douleurs restent bien souvent à la charge des patientes. Et même si la maladie est plus médiatisée depuis quelques années, elle reste encore souvent trop taboue. « Les femmes ont encore du mal à en parler car dès qu’on parle de nos douleurs on dit que nous sommes folles. On a limite honte d’en parler », se désole ainsi Mathea Rombaldi, avant de conclure : « Mais si on continue à ne pas en parler, rien n’avancera ».